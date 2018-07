ATENCIÓN:Alcaldesa de Loja sería sustituida por fallo de Tribunal Contencioso Administrativo

Esto, debido a que su designación como Vicealcaldesa fue declarada nula Tras la revocatoria del mandato al exalcalde de Loja, Bolívar Castillo, Piedad Pineda Ludeña fue designada como Alcaldesa encargada debido a que desde el 09 de agosto del 2017 fungía como Vicealcaldesa del cantón, pero por un fallo del Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y Tributario de admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por Franco Quezada, quien fue el Concejal con mayor votación popular y se desempeñaba como Vicealcalde antes de la designación de Pineda.

El Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y Tributario de Loja admitió que la designación de Piedad Pineda como Vicealcaldesa es ilegal y señaló que si ella pretende mantenerse en el cargo podría estar sujeta a demandas penales. La sentencia será notificada por escrito en los próximos diez días, pero el Municipio aún podría presentar un recurso de casación en la ciudad de Quito para que el veredicto no se ejecute.

El Concejal Franco Quezada fue quien planteó esta demanda y exigió que se lo restituya como Vicealcalde de Loja; ya que, la destitución de su cargo se habría dado por una violación de derechos de la anterior administración: “Siempre he sido el vicealcalde de Loja y la votación que democráticamente nos dieron en las urnas lo confirma. Soy el Concejal más votado y eso me permitió acceder a la vice alcaldía en la sesión inaugural como determina el Art. 317 y no a mitad de período como ilegalmente se dio porque se venía un proceso revocatorio”.

Quezada denunció que Pineda fue designada ilegalmente como segunda al frente del Municipio porque en la elección realizada el 10 de agosto del 2017 no hubo quorum necesario. En ese entonces, Pineda tuvo seis votos (incluido el de ella) ante la ausencia de ediles de oposición; por lo cual, el Tribunal le dio la razón a Quezada y Piedad Pineda no es considerada como Vicealcaldesa y, por ende, tampoco podría ser Alcaldesa.

(PF)

Fuente: Ecuador TV – La Hora – Teleamazonas