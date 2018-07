ECUADORTV (Quito) Gobierno cubrirá hasta finales de año el pago de las pensiones de bonificación de la jubilación

Ministro de Economía adelantó que "ya hemos logrado el financiamiento de estos recursos" El ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que hasta finales de este año se espera cubrir una totalidad de los $ 90 millones que se adeuda por el pago de pensiones de bonificación a la jubilación. La Comisión de Jubilados de la Asamblea Nacional se reunió este 20 de julio para analizar este problema.

Según Martínez, para este gobierno es una prioridad la atención a los jubilados. "Nos hemos encontrado con una situación extremadamente difícil en la caja fiscal pero estamos haciendo todo lo posible para cumplir con el pago”.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), dijo que no puede ser un justificativo que se diga que no hay recursos o que no hay ley para pagar un derecho. "Los trabajadores del país exigimos que se respete el derecho al incentivo jubilar".

De su lado, Elmer Gallardo, líder provincial de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, señaló que hasta ahora se irrespetó la Constitución, "no se ha cumplido con los derechos de los jubilados. Es necesario dar prioridad a este pago que es un reclamo justo”.



José Augusto Briones, secretario nacional de Senplades, indicó que esta organización coordina con el Ministerio de Finanzas para que se incluya en el Plan Anual de inversiones y se determine el espacio presupuestario”.