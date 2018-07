Ministro de Economía: "Un 80% de cambios a Ley de Fomento Productivo son de forma y no serán motivo de mayor debate"

Focalización de subsidios y mantener el porcentaje del IVA son algunos temas que se tomaron en cuenta Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas, se refirió al veto por del 41% parte del Ejecutivo al proyecto de Ley de Fomento Productivo, sobre el mismo, explicó que las correcciones que se han hecho no contienen cambios sustanciales, sino algunos ajustes y reformas en su interpretación. De la misma manera, informó que el Gobierno está adoptando las reformas necesarias para sacar al país del duro momento económico, pero, al momento no se han considerado aumentar impuestos o retirar subsidios.

El Ministro señaló que el veto al proyecto de Ley contiene 3 componentes fundamentales, pero busca sacar al país de la difícil situación económica que atraviesa: “Hemos enviado el veto al proyecto de Ley, hay al menos 3 componentes en los cambios, el primero son temas de forma que corregimos, luego asuntos que vinieron de la Asamblea y los hemos perfeccionando y también hemos hecho algunos ajustes en la regla macro fiscal”.

Martínez fue enfático al señalar que el objetivo central de la Ley es aumentar la producción de empleo en el país y que todas las actividades económicas se beneficien, además, explicó que existirán varios elementos que permitan al país tener respaldo en política macro fiscal en caso de alguna catástrofe natural: “Estamos previendo es que en una circunstancia extrema, que no se controle el margen de maniobra para las autoridades. Pero debe haber un blindaje claro, un contexto y estar bien reglamentado, eso quiere decir que la Asamblea debe aprobar esa emergencia”.

Por otra parte, sobre de la forma en que el país afrontará su economía en los próximos meses, manifestó que al momento se encuentran trabajando en corregir los grandes desequilibrios con los que recibieron el país: “Sino hacíamos nada en estos siete meses de gestión, el déficit hubiera alcanzado los USD 8 000 millones de dólares a final de año. Por eso hay que ingresar en una zona más agresiva de optimización del gasto, ya hemos hecho un recorte presupuestario de cerca de USD 600 millones de dólares también hemos frenado los contratos ocasionales para el Estado”.

Para concluir su intervención, el Ministro Martínez afirmó que al momento no han considerado aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni tampoco topar los subsidios que en el país totalizan alrededor de USD 3 000 millones de dólares: “No se ha considerado un incremento en el IVA, nosotros debemos explorar todas las opciones por el lado de ingresos y el lado del gasto, pero no podemos seguir en un ritmo desmedido de gastos que no se pueden sostener”.

Fuente: Contacto Directo – Ecuavisa