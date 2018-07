Ex presidentes de Asamblea y de Comisión de Fiscalización, llamados a declarar por denuncia de Raúl Patiño

Ex legislador se Alianza PAÍS dijo que no les permitían fiscalizar, pese a que conocían de supuestos actos de corrupción El Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, dispone nuevas diligencias en la investigación por las declaraciones del ex legislador Raúl Patiño, quien dijo que en la Asamblea anterior estaba prohibido fiscalizar. Ex presidentes de la Asamblea y de la Comisión de Fiscalización deberán rendir sus testimonios la próxima semana.