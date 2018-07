Hugo Armijos y Jhonatan Luna cantan al amor sin límites de un padre hacia sus hijas

Audio HUGO ARMIJOS



"Regálame" se titula melodía que se presenta oficialmente este viernes 20 de julio en Quito "Regálame" se titula el tema musical que habla del amor sin límites que llega a sentir un padre hacia sus hijas, interpretado por Hugo Armijos en colaboración con el cantante caleño Jhonatan Luna. Este viernes 20 de julio se realiza en Quito la presentación oficial de la melodía, que tiene una mezcla de pop, vallenato y sonidos urbanos.

"El tema lo escribí para mi hija en un momento de inspiración cuando la vi sonriendo. La canción dice: "regálame una sonrisa en cada espacio de tu vida", que al final eso es lo que queremos con los niños, tenerlos en una burbuja, si fuera posible, lamentablemente no lo es, porque hay que prepararlos para el mundo y para la vida. Pero lo que digo en la canción es que espero poder ver siempre a mis hijas sonriendo", comentó Hugo Armijos.

El compositor también señaló que invitar a Jhonatan Luna para que sea parte de este tema fue una decisión acertada.

"Jhonatan es un buen amigo, he hecho mucha composición por eso tuve el honor de conocerlo. Es un excelente cantante, siempre hemos compartido. Hice la canción y le consulté si quería cantarla, le gustó mucho y aceptó. Pienso que fue una buena decisión porque actualmente el tema está sonando en muchos países. Hay propuestas de radios extranjeras y un movimiento que reúne a radios de Brasil nos dio un premio por el tema", acotó el cantante guayaquileño.

Que su trabajo musical sea reconocido en el exterior, es algo que lo impulsa a seguir componiendo.

"Eso nos motiva bastante a hacer más canciones internacionales. Hasta ahora se ha hecho difusón de 'Regálame', pero hoy es el lanzamiento oficial del tema. Aunque lamentablemente el video no fue posible hacerlo por tiempo y la agenda con Jhonatan", indicó el compositor.

Aunque hace cuatro años se dio a conocer en el medio musical, manifiesta que desde su niñez ha estado involucrado en este ámbito.

"Siempre he estado ligado a la música, desde muy pequeño, lo he disfrutado y he hecho mis interpretaciones en piano, guitarra; pero profesionalmente hace cuatro años decidí sacar mi primera canción como Hugo Armijos, y los hicimos con bombos y platillos porque nos fuimos a Egipto y Jordania a grabar el video del tema 'Amor callado'. Todas mis canciones han sido escritas por mí, aunque no estoy cerrado a cantar composiciones de otras personas", añadió.

Para Hugo muchas de las experiencias que ha vivido se han presentado por las decisiones arriesgadas que ha tomado, y considera que eso ha sido un punto a favor en su camino.

"Para mí las cosas se dan en la vida. Mi primer video fue en Egipto porque quería ir a un lugar fuera de lo común, pensamos en China inicialmente, pero era una época fría, y después pensamos en Egipto, coordinamos con el productor y lo hicimos. Muchas de las cosas que pasan en la vida es porque uno se lanza", dijo.

"Recuerdo una época en la que no tenía dinero, y los pocos ahorros los saqué del banco para comprarme un piano, trabajé, seguí creciendo y lo recuperé todo, pero en ese momento lo compré, y así ha sido mi vida. Creo que muchas de las cosas que nos perdemos las personas es por no arriesgarnos a hacerlo, y cuando ya lo haces te queda la satisfacción de que lo hiciste, ya sea un viaje, un negocio, o en la música como este caso", acotó.

Al recordar su pasado piensa que todo lo que hizo valió la pena. "Es un legado que dejo para mis hijas, para mi gente. Me da tanto gusto que fuera del país me escuchen cantar y digan: él es ecuatoriano. Vale la pena creer en nosotros y demostrar al mundo que en Ecuador hay mucho talento".

Entre los proyectos que actualmente trabaja, destaca el montaje que prepara para ofrecer shows en vivo con un alto nivel.

"Los conciertos que estamos planeando son bastante elaborados, es un grupo de ocho personas, sin contar a los coristas, para hacer un show de verdad. He escuchado que cuando das un concierto en el país te limitan mucho los instrumentos o el espacio en la tarima, pero cuando le pones corazón no importa que te limiten, y así te ganas a la gente. Es lo que estamos haciendo, sin dejar de lado la parte técnica, estamos elaborando un show internacional para apuntar alto".

"Actualmente también estamos concentrados en el siguiente tema, que se titula "Chica mala", y lo canto con un haitiano, tiene un estilo jamaiquino, esperamos pronto grabar el video. Además, trabajo en un tema social que habla de la trata de personas, la idea es hacer una campaña en contra de esto porque hay muchos secuestros y desapariciones, y como padre creo que tenemos que alertar a la gente, que esto es una realidad, y que no me gustaría que le pase a nadie. Este tema también tiene la colaboración de dos chicos más".

Hugo es guayaquileño y reside en Quito. Es ingeniero eléctrico de profesión, y combina su carrera con la música. Compone, canta, toca guitarra clásica y piano, y disfruta mucho del arte de la música.

Hoy viernes 20 de julio, a las 18h00, el artista realiza el lanzamiento oficial del tema 'Regálame' en el auditorio de Más Músika, al norte de Quito.

