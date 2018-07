¡Qué se presenten en 2021!, responde PAÍS a intención correísta de Constituyente; los acusan de querer generar "inestabilidad política"

Alianza PAÍS ve en Gustavo Baroja la solución para resolver conflictos internos y potenciar canales de diálogo Ximena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza PAÍS, en declaraciones para Ecuadorinmediato, considera que los correístas están promoviendo una Asamblea Constituyente para volver al poder "irrespetando" la Constitución, orden democrático y la voluntad del pueblo ecuatoriano. A criterio de la legisladora, se debe priorizar el bienestar del pueblo ecuatoriano y no generar "inestabilidad política"; intención que, según Peña, tendría el grupo que no perjudicaría a Alianza PAÍS, sino a todos.

Peña confirmó que la explicación que ha dado públicamente José Serrano sobre su audio con Raúl Chica iza, agente involucrado en el caso de presunto secuestro de Fernando Balda, ha sido la misma que entregó a sus compañeros de Alianza PAÍS.

“No hemos tenido la posibilidad de discutir como bancada, nos parece que es un tema que se encuentra, este momento, en el tema judicial, respetamos el debido proceso también garantizando los derechos que cualquier ciudadano tiene como es el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, precisó.

Insistió en que un eventual despojo de la curul de legislador a Serrano, debe seguir un procedimiento, reiterando que el asunto se encuentra, al momento, ventilándose en la Fiscalía General del Estado.

“Las autoridades competentes deberán proceder de acuerdo a la investigación, respetando el debido proceso y, luego, de ser necesario, podrían enviar un pedido. En el caso de que pase, debatiremos y tomaremos una decisión”, agregó, al tiempo de confirmar que podrían activarse acciones en el ámbito político cuando se den resultados en la justicia.

“Todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, lo que hemos no debemos hacer es politizar este tema, recordemos que vivimos en un Estado de derechos, no un Estado de opinión”, enfatizó.

En referencia a un audio anterior, en el que el ex Contralor Carlos Pólit grabó una conversación con José Serrano, a quien le significó la salida de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Peña comentó que “son temas diferentes”.

“Dentro de nuestra bancada no hemos tenido la posibilidad de discutir el tema, pero creo que es un fundamental que se respete el debido proceso”, añadió.

Por otro lado, Ximena Peña se refirió a las desafiliación de los legisladores Yoffre Poma y Juan Pablo Velín del movimiento Alianza PAÍS, precisando que existen temas territoriales, con miras a las elecciones, que pueden abonar para que los asambleístas tomen las decisiones.

“Los dos compañeros han expresado su deseo de permanecer en nuestra bancada en condición de aliados, será un tema que tendremos que discutir como bancada y nuestro movimiento tendrá que tomar una posición”, mencionó.

Para Peña, los procesos de renovación y reestructura pueden traen algunas fricciones al interior de las filas de PAÍS.

“Respetamos la decisión de estos colegas y creería que no habría ningún problema en el caso de que ellos sean parte de nuestra bancada en condición de aliados”, acotó.

Una de las razones que han esbozado los asambleístas renunciantes ha sido que no se está escuchando a las bases de PAÍS, pero Peña sostuvo que los procesos son distintos en cada territorio.

“En el caso de Estados Unidos y Canadá (al que representa Peña) hemos tenido un proceso bastante importante, donde las bases han sido las que han elegido a sus directivos, a sus representantes”, ejemplificó.

En otros territorios, asimismo, se han realizado procesos “con normalidad”, acotó, sin embargo, también conoce que en otros lugares “ha habido disputas internas”.

“Esperamos que el nuevo liderazgo de Alianza PAÍS, en este momento, en la Secretaría Ejecutiva, al mando de Gustavo Baroja, puede ser una importante renovación que nos permita restablecer los canales de diálogo con nuestras bases, con nuestra militancia interna y restaurar estas relaciones”, sostuvo.

“Las puertas estarán abiertas para aquellos que coincidan con nuestros principios”, comentó Peña sobre eventuales alianzas de cara a las próximas elecciones. No descartó esa opción para sus ex compañeros de Revolución Ciudadana.

“Si, en algún momento, los compañeros reconsideran las posiciones que han tomado creo que sí, entendemos que ha habido momentos duros de fricción entre los ex compañeros, pero, en caso de que reconsideren su posición y se sumen a la lucha que tenemos en este momento desde nuestro movimiento de mantener nuestro Plan de Gobierno, de fortalecer los ejes, como la lucha contra la corrupción, la transparencia, serán bienvenidos”, agregó.

Al ser consultada sobre la intención de los correístas, a la cabeza Ricardo Patiño, de promover una Asamblea Constituyente para volver al poder, Ximena Peña respondió: “Debemos ser respetuosos del orden democrático, lastimosamente, este sector político está promoviendo esto porque desean volver al poder, irrespetando la Constitución, irrespetando el orden democrático, la voluntad del pueblo ecuatoriano, que se manifestó en las urnas a favor del proyecto político que se mantiene y que fue a favor de una consulta popular, que el sector político desconoce".

“Nuestro llamado es a que podamos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, priorizar siempre el bienestar del pueblo ecuatoriano, el bienestar de nuestro país”, mencionó.

Acusó, asimismo, que ese sector busca generar “inestabilidad política” y dijo que esta intención no perjudica a Alianza PAÍS, sino al pueblo ecuatoriano. Peña pidió esperar al 2021 para que "puedan lanzarse" a las elecciones.

“Como Alianza PAÍS seguiremos trabajando por el fortalecimiento de nuestro proyecto político desde la Asamblea Nacional”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)