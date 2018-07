Pablo Dávila: "Ecuatorianos reconocen legitimidad de Consejo de Participación Transitorio, fue un proceso democrático"

Vocal del CPCCST aseguro que esta entidad está dedicada a evaluación de entidades Pablo Dávila, vocal de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), habló sobre la decisión de cesar los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las declaraciones de Nubia Villacís, presidenta de esta entidad que afirma que el Consejo Transitorio no sería legítimo. "Me parece que el pueblo ecuatoriano reconoce la legitimidad que tiene el Consejo de Participación ciudadana ya que este responde a un proceso democrático".

“En los comicios fue expresado el deseo ecuatoriano. Esto va más allá de un proceso formal que deben cumplir algunas instituciones en forjar el camino parar llegar a la Consulta Popular”, comentó

“Sin embargo, hay un elemento jurídico ya de los efectos de los órganos que cumplen en una función con el Estado y me refiero particularmente al hecho de que el CNE haya tomado alguna decisión respecto de esa Consulta, nosotros como Consejo Transitorio no tenemos capacidad jurisdiccional por lo tanto no podemos determinar la validez o invalidez de los actos que el CNE haya realizado”.

“Nosotros simplemente entramos a un proceso de evaluación para determinar si es que la gestión, actuar de esas autoridades entran en los parámetros que se han creado en el Consejo y que tiene un aval internacional. Si alguien sabe de la ilegitimidad de los caos que se derivan del CNE hay que demandarlo o reclamarlo ante la autoridad competente”.

Aseguró que el Consejo de Participación simplemente está evaluando la gestión en determinadas instituciones. “Nosotros si podemos establecer si un acto fue legal o ilegal pero no podemos reconocer a la entidad afectada una compensación por estos hechos. En el proceso de valuación hemos establecido cinco parámetros, uno de ellos es el cumplimiento de la ley”.

Comentó que en la evaluación al CNE se la hizo tomando en cuenta, también, las denuncias de distintas instituciones por ejemplo movimientos políticos que se sintieron perjudicados por la entidad. Sobre la impugnación que presentarán los vocales cesados aseguró que se revisarán estas peticiones.

Dávila finalizó explicando que el Consejo de Participación Transitorios está “metido de cabeza” en los procesos de evaluación a las distintas entidades estatales. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato