No se puede evaluar labor de comisiones, pero sí participación de asambleístas, según María José Carrión

"Hay quienes faltan, quienes solo hacen presencia un día en el Pleno y no vuelven a aparecer", reprochó Este viernes 20 de julio la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, manifestó que no existen los mecanismos legales para evaluar las comisiones, así como lo propuso el legislador Raúl Tello, luego de que esta mesa legislativa dejó en el "limbo" a dos juicios políticos. Sin embargo, recalcó la necesidad de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analice la participación de los asambleístas en las comisiones y en el Pleno de la Asamblea.

“Hay que hacer un análisis no solo en la Comisión de Fiscalización, sino de todas las comisiones. Quiénes faltan, quiénes no vienen, quiénes hacen solo presencia un día en el Pleno y no aparecen más”, cuestionó Carrión.

Esto, luego de que el legislador Raúl Tello mocionó que se reestructure la Comisión de Fiscalización, debido a que dejó en el “limbo” el juicio político al Superintendente de Bancos, Christian Cruz, al no tener los votos suficientes para archivar o dar paso al proceso. De igual forma, el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, cesado por el Consejo transitorio, aún no tiene una resolución.

Carrión señaló que se debe dejar en claro los temas de responsabilidad. Pero legalmente, dijo, no existen mecanismos de hacer evaluaciones porque son cargos políticos.

Sin embargo, recalcó que es necesario que el CAL realice un análisis de la participación de los asambleístas y de su compromiso con las Comisiones y la asistencia al Pleno Legislativo. “En el caso de Fiscalización, seguramente es necesario hacer una evaluación”, afirmó.

Fuente: Telediario