"Para que siga haciendo el ridículo", Rafael Correa quiere que Fiscal pida "sus cuentas" no en 12, sino en 200 países

"Todo es para hacer méritos ante sus patrones, a ver si lo dejan en el cargo", increpó "Ojalá que no pida información de mis "cuentas" a 12 países, sino a 200 países, para que siga haciendo el ridículo", reaccionó el ex Presidente de la República, Rafael Correa ante el pedido que hizo a varias naciones para ubicar sus eventuales movimientos económicos y de otros ex funcionarios más.