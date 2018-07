Tras versión de César Navas, abogado de familia Gabela pide que Rafael Correa declare ante Fiscalía

Habría asegurado que ex Primer Mandatario conoció informe físico y completo de la tercera parte Según el abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, en la versión otorgada por el ex Ministro César Navas, dijo que el ex Presidente Rafael Correa sí recibió el informe físico y completo de la tercera parte de la investigación del asesinato de Jorge Gabela, por lo que pidió al Fiscal Paúl Pérez que llame al ex Mandatario a declarar.