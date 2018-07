Rafael Correa irá a instancias internacionales por "complot político-mediático-judicial" en su contra (DOCUMENTO)

Documentos

Análisis de Oswaldo Ruiz-Chiriboga establece que "se han mermado" derechos a garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación de ex Mandatario Basado en un trabajo que analiza su vinculación al caso de Fernando Balda, el ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, acudirá a instancias internacionales, en donde "los culpables tendrán que responder por sus abusos". Según el ex Mandatario, es víctima de un "claro complot político-mediático-judicial".