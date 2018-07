Viviana Bonilla: "Hay asambleístas que salen con disparates, no se puede reestructurar Comisión de Fiscalización"

Aseguró que los únicos cambios que se pueden dar en estos organismos legislativos se deben a la renuncia de un asambleísta Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional habló sobre la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y comentó que "hay ciertos asambleístas que salen con cada disparate y quieren imponer una posición personal cuando hay que respetar el Estado de Derecho. La Ley Orgánica de la Fusión Legislativa es clara en su artículo 22 establece que la Comisión de Fiscalización es un organismo permanente. No se puede reestructura estos organismos".

“Por ahí alguien dijo que la Comisión de Fiscalización no es permanente porque no consta en el artículo 21. Ellos no leen la ley. Ninguna comisión se puede reestructurar a menos que un asambleísta renuncie y el Pleno designe el reemplazo. Si quieren hacerlo tienen que primero presentar una propuesta para cambiar la Ley y de ahí propongan los cambios”

Sobre el pedido para que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) evalué las comisiones ocasionales que se han creado para ver si están cumpliendo su función. Explicó que el CAL no ha resuelto nada en cuanto a la Comisión de Fiscalización. “No pude ser que por una persona no esté contento con alguna votación, el asambleísta quiera reestructurar este organismo”.

Sobre los juicios políticos al Consejo de la Judicatura y al Superintendente de Bancos, “si no hubo los votos para aprobar el juicio político en la Asamblea Nacional, significa que no se procede. Ahí murió el tema. En el caso del Superintendente y Judicatura no hubo los votos. El CAL, ni la presidenta de la Asamblea tienen competencias”.

Bonilla explicó que existe un mal entendimiento al concepto de fiscalización, “si no le destituyo a una persona las personas piensan que no hubo fiscalización y esto no es así lo que se hace es evaluar a un funcionario o hacer pedidos de información, eso es fiscalización”.

Asimismo se refirió al caso de restitución de la hija de Mariella Rea que fue “retenida ilegalmente en Eslovaquia. Hay que ejercer presión internacional, una ecuatoriana está siendo vulnerada de sus derechos”. También se refirió a su proyecto de ley hacia el maltrato animal, “este es un problema permanente, por eso he propuesto el proyecto la Ley No Maltrato Animal para endurecer las penas y combatir esta problemática”.

También anunció que ha presentado reformas al Código Orgánico Integral Penal, “estos cambios están pensados para que quienes estén involucrados en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, queden inhabilitados de trabajar en temas relacionados a menores una vez cumplida su sentencia”. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato