"Con esto no se explica nada", ciclo de performance simultáneo basados en autorretratos (AUDIO)

Audio PERFORMANCE



Muestra hace referencia a intereses propios de artistas 'Con esto no se explica nada', es el título de la muestra que presentará un grupo de artistas para dar a conocer el trabajo que han realizado alrededor de seis meses en obras de performance. La muestra inicia con el autorretrato y conforme se desarrollan, van descubriendo que no están solos, que sus historias no son sólo suyas, renovando a través de ese vínculo social, emociones íntimas para hacerlas públicas.