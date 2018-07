Fiscal "puede buscar donde considere, pues no tiene nada que ocultar", responde defensa de Rafael Correa

Paúl Pérez solicitó a Asuntos Internacionales que recabe información bancaria y la constitución de varios ex funcionarios, incluido ex Presidente de la República Fausto Jarrín, uno de los abogados del expresidente Rafael Correa, respondió al pedido de Asistencia Penal Internacional a Estados Unidos, Suiza, Dubái y Panamá para ubicar movimientos económicos de varios exfuncionarios del Ecuador, entre ellos: Rafael Correa, en el marco del caso Petrochina. "Puede buscar donde considere las cuentas que crea, pues no tiene nada que ocultar", aseguró el jurista.