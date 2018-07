Ministro de Defensa: Por "irresponsabilidad" e "indisciplina" cabo Wilson Ilaquiche desapareció en zona de frontera

Aún no se tienen noticias nuevas; cuando aparezca será sometido a tribunales militares, mencionó Oswaldo Jarrín El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, informó que el cabo segundo de infantería Wilson Ilaquiche Gavilanes continúa desaparecido desde mayo pasado. "Él se salió subrepticiamente, violando el sistema de seguridad y disciplina militar, que tienen los miembros de un destacamento especializado en la protección de la línea de frontera en la provincia del Carchi", mencionó y dijo que cuando aparezca será sometido a la justicia militar.

En mayo pasado, el Ejército de Ecuador anunció que desconoce el paradero del cabo segundo de infantería Wilson Ilaquiche Gavilanes en la zona de frontera norte.

Según se informó, cuatro soldados, incluido Ilaquiche, "abandonaron" sin autorización el destacamento Tobar Donoso, en la provincia del Carchi, para dirigirse a un poblado vecino.

"La unidad militar aplicó los procedimientos respectivos de reconocimiento y verificación; no obstante, hasta la presente fecha no se ha podido obtener indicios que determinen el posible paradero y situación" de Ilaquiche, se dijo en mayo del 2018.

Días después, los familiares del cabo segundo llegaron desde el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, hasta la Plaza Grande en Quito para exigir a las autoridades nacionales que no cesen con los operativos de búsqueda.

Este jueves, en rueda de prensa, se le consultó al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrón, sobre el asunto.

"Él se salió subrepticiamente, violando el sistema de seguridad y disciplina militar, que tienen los miembros de un destacamento especializado en la protección de la línea de frontera en la provincia del Carchi", mencionó el Ministro.

E indicó que los 4 militares “están en condiciones de someterse a la justicia”.

“Ilaquiche está como desaparecido, de acuerdo a las leyes, no hay cómo seguir ninguna instrucción mientras no aparezca, no podemos seguir una investigación más de la que corresponde al desempeño militar, porque su desaparecimiento es absolutamente personal y que cumple obviamente en contra de las leyes y reglamentos militares", sostuvo Jarrín.

El Secretario de Defensa aseguró que en "el momento que aparezca se someterá a los tribunales militares".

"Si digo irresponsabilidad, indisciplina, violación, salida subrepticia es una falta grave para los tribunales militares, no podemos hacer nada mientras no aparezca", acotó.

Con información de RCN Noticias, El Telégrafo y Ecuadorinmediato

