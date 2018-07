Rosana Alvarado: "Jamás Ministerio de Justicia ha ocultado información de caso Gabela"

Funcionaria espera que entidades del Estado puedan esclarecer y entregar transparencia a la muerte del General Jorge Gabela Rosana Alvarado, ministra de justicia, se refirió al caso Gabela y en especial al tercer producto del informe del perito Roberto Meza no reposa en los archivos de esta cartera del Estado y aseguró que se han entregado todos los documentos requeridos. "Jamás hemos ocultado durante mi administración ningún tipo de documentos en este caso.

Aseguró que se ha cumplido con entregar cada uno de los documentos que han sido requeridos. “Nosotros en el archivo tenemos el informe que ha sido presentando en este caso, eso es lo que tenemos en la institución. Jamás hemos ocultado durante mi administración ningún tipo de documentos en este caso. Hemos entregado todo lo que ha sido requerido”

“El Ministerio de Justicia jamás puede negarse a entregar una sola copia de las que han sido solicitadas por diferentes organismos estatales como la Fiscalía”. Alvarado espera que el tema se aclare y que el trabajo que se está haciendo en la Asamblea permita satisfacer las peticiones de los familiares.

“Actualmente la viuda del general Gabela está buscando conocer y transparentar que fue lo que sucedió”. Sobre las declaraciones del Perito Meza aseguró que estas les ha causado sorpresa, “lo que se dice ahora es que el informe que se entregó no tiene las firmas y la sumilla de Meza, también me sorprendió que este no tenga una copia del original”.

Asimismo la ministra de Justicia se refirió a la Ley Contra la Violencia de Género y su reglamento. “Este reglamento nos habla de trabajar en desmontar ese patriarcado; eso se hace, trabajando en nuevas masculinidades, diciéndole a un niño que no pasa nada si es que llora y también trabajar en el reconocimiento de las diversidades", comentó.

Afirmó que en temas de violencia contra las mujeres las leyes no son suficientes, "cuando hablamos de las mujeres diversas eso es reconocer lo que somos, porque la diversidad es una palabra que, además, enriquece; las mujeres afros, cholas, indígenas, mestizas, urbanas y rurales, las mujeres migrantes”.

Para la titular de Justicia la ley necesita operativizarse. “Por ello en ese Reglamento se establece las nuevas masculinidades, de las mujeres diversas”.

Alvarado aseguró que es importante trabajar con los menores de edad, Lo que debemos hacer es enseñar en nuevas masculinidades. Enseñar a los niños que está bien si lavan los platos”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Pública/ Ecuadoinmediato