No se entregaron terrenos para escuelas del milenio porque empresa china no era cumplida

Ministerio de Educación respondió que Railway estaba al tanto de pasos previos a terminación unilateral de contrato El Ministerio de Educación aseguró que, pese a que se solicitó a la empresa china Railway que corrija observaciones sobre las unidades educativas del milenio, los cambio no se produjeron. Así también aclara que se entregaron 55 terrenos para las construcciones de los establecimientos y no se hizo lo mismo con los restantes previos porque "la empresa no demostró su capacidad de cumplimiento, conforme a las condiciones establecidas en el contrato".