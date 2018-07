José Serrano no descarta reunión con Raúl Chicaiza e insiste en que funcionarios de Gobierno lo persiguen

"Rechazo que se juegue con audios cuyo origen, legalidad, autenticidad y originalidad no se han demostrado", insistió Un día después de que se conoció un audio entre José Serrano, asambleísta de Alianza PAIS, y el agente Raúl Chicaiza, el legislador usó su cuenta oficial en Twitter para responder a las críticas. En el comunicado no descartó haberse reunido con Chicaiza cuando fungía como Presidente de la Asamblea y negó que haya dicho ante la Fiscalía que conocía al vinculado al caso Balda. Así también reiteró que existiría una persecución en su contra comandada por "funcionarios del Gobierno".

A través de una carta, publicada en redes sociales, el asambleísta de Alianza PAÍS, José Serrano, rechazó “todo tipo de persecución ilegal y arbitraria” en su contra.

“También rechazo que se juegue con audios cuyo origen, legalidad, autenticidad y originalidad no se han demostrado. Nunca he dispuesto que se revise a los ciudadanos previo a cualquier reunión conmigo, y jamás lo haré. No soy así”, mencionó Serrano.

Asimismo, recalcó que “si alguna vez” recibió a Raúl Chicaiza, agente involucrado en el caso Balda, “lo hice como a cualquier otro ciudadano que solicite hablar conmigo, de manera abierta y formal, pues incluso consta en el registro de visitas del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional”.

“La información descontextualizada sobre un supuesto "audio filtrado", a la que me refiero en párrafos anteriores, es penosa y reprochable, pues simplemente no es verdad lo que señala el periodista quien, malintencionadamente, dice que "mentí a FGE en mi versión al señalar que no conocía al policía R. CHICAIZA." Solo se debe revisar íntegramente mi versión, que al ser parte de un proceso judicial en instrucción fiscal es pública, donde se demuestra todo lo contrario”, precisó.

Adjunto al mensaje, Serrano publicó su declaración ante la Fiscalía, en la que indica que sí conoce a Chicaiza porque había hecho algunos barridos electrónicos en la Secretaría de Transparencia, en 2009, de la cual formaba parte Serrano; después lo vio unas 3 o 4 veces.

En cuando al caso Balda, Serrano precisó que la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de sus facultades, pudo haberlo vinculado en cualquier momento, si hubiese considerado que tuvo alguna participación.

“Sin embargo, el fiscal que conoce la causa no ha pedido nada y tampoco ha existido duda alguna sobre mi situación por parte de la Jueza de la Corte Nacional”, precisó.

“Con total firmeza y sin temor a equivocarme afirmo por tanto que no existe motivo alguno para mi vinculación. El proceso habla por sí solo”, añadió el legislador, quien reprochó que no se haya avanzado en una denuncia presentada por el Ministerio del Interior contra Fernando Balda en el año 2017 por presuntos vínculos con el crimen organizado “para tramar una persecución en mi contra y desprestigiarme ¡Que coincidencia lo que sucede estos días! Pero reitero mi determinación de seguir trabajando por mi Patria y los ciudadanos”.

Indicó, también, que ha sido víctima de persecución “que tiene ya casi 8 meses, y en la que de la manera más lamentable participan funcionarios del Gobierno”.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

