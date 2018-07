"De momento" EE.UU. ni Presidente Moreno son parte de diálogos sobre Assange con Reino Unido

Canciller subrogante explicó que Mandatario no irá a Embajada en Londrés y su intervención en caso sería en una última etapa Andrés Terán, canciller de Ecuador subrogante, informó que el Presidente de la República, Lenín Moreno, no visitará Embajada nacional en Londres, donde reside Julián Assange, en su visita a Reino Unido. Recalcó que, de momento, no es necesario el acercamiento oficial del Mandatario con el Gobierno inglés, con el que se mantiene un diálogo de alto nivel para resolver el caso. Terán recalcó, asimismo, que, por ahora, no se dialoga con Estados Unidos, tercer país interesado en el futuro del fundador de WikiLeaks.