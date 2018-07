"Comercio necesita flexseguridad laboral para no perder empleos", dice sector empresarial

Señalan que la ausencia de esquemas laborables flexibles hace que 6 de cada 10 personas no puedan acceder a un empleo de calidad Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para junio del 2018, en el cual, la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%, la Cámara de Comercio de Guayaquil considera que "el comercio necesita flexseguridad laboral para no perder empleos".

En un análisis que realizan, explican que en junio del 2018, el comercio contribuyó con la mayor proporción de empleos adecuados (17%) generando cerca de 524,000 plazas de trabajo de calidad a nivel nacional. Sin embargo, indican que se perdieron unos 5,000 empleos adecuados en este sector.

En general, la ausencia de esquemas laborables flexibles hace que 6 de cada 10 personas no puedan acceder a un empleo de calidad. En el último año se perdieron unos 162,000 empleos adecuados, ocasionando una caída de 1.2 puntos en la tasa de empleo adecuado que se ubicó en 38.9%. Por su parte, la tasa de empleo no adecuado aumentó a 56.4%

El desempleo a nivel nacional, dicen, pasó de 4.5% a 4.1% anual. Exponen que esta variación no es estadísticamente significativa y no se debe a la generación de empleo adecuado sino al aumento del otro empleo no pleno.

Además, destacan una disminución del 2.1% de la Población Económicamente Activa (PEA) respecto a junio 2017. “169 mil personas han dejado de participar activamente en la búsqueda de empleo. La evolución de estos indicadores laborales marca la fragilidad del mercado laboral que no muestra señales claras de generación de empleo”, dice el texto.

Por último, sostienen que aunque el desempleo ha vuelto a niveles relativamente bajos, el subempleo sigue siendo un problema que aqueja a la economía ecuatoriana. “En general, que la economía aún no se encuentra en su nivel de generación de empleo previo a la crisis”, señalan.

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil