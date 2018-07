"En agosto, presentaremos candidatos para seccionales", anuncia alcalde Jaime Nebot

Expuso que la preocupación social, que algunos demuestran ahora en la campaña, debería ser todo el tiempo El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, informó que la primera y segunda semana de agosto anunciarán los candidatos para las elecciones seccionales que se realizarán el próximo año. El pueblo no es tonto y nosotros presentaremos candidatos que forman parte de un equipo probado que sabe administrar, que no promete, que cumple y que conoce de administración", anunció.

El alcalde de Guayaquil explicó que en las primeras semanas de agosto anunciarán candidatos para la Alcaldía y para finales de agosto los candidatos a la Prefectura.

“El pueblo vota por el pueblo, no por los candidatos o los partidos. El pueblo ve a los candidatos como un medio para resolver sus problemas. El pueblo no es tonto y nosotros presentaremos candidatos que forman parte de un equipo probado que sabe administrar, que no promete, que cumple y que conoce de administración”, anunció.

Expuso que debería existir esa preocupación social, que algunos demuestran ahora en la campaña, todo el tiempo. “Una cosa es estar todos los días, con lluvia sin lluvia y otra cosa es aparecer en días anteriores a las elecciones. El pueblo ecuatoriano es inteligente y sabe diferenciar entre la verdad y la politiquería”.

Mencionó que el objetivo es “servir al pueblo y la gente sabe quién hace eso, quién puede, quien no puedo”.

Nebot manifestó que al terminar su periodo como Alcalde, “siempre estaré para servir a los ciudadanos. Eso no implica ser Alcalde o Presidente. Todos los que hacen bien sus funciones sirve a su país, el que demanda menos de los que entrega, sirve de su país”.

Además, indicó que el índice de pobreza extrema de la ciudad, en el 2007, bordeaba el 6% y que actualmente se mantiene en un 2,8%. “Si queremos superar la pobreza tiene que funcionar el gobierno, los municipios y la empresa privada y eso se lograr si tenemos un Estado que gaste poco y que invierta en la gente”, afirmó.

(PP)

Fuente: Radio Huancavilca