Incumplimiento de resoluciones de Concejo de Quito sobre regularización de taxis podría costarle el cargo a Mauricio Rodas

Concejal Luisa Maldonado ya pidió certificaciones sobre cumplimiento de recomendaciones emitidas pasado 10 de mayo de 2018 Tras la movilización que convocó a un sinnúmero de taxistas a las calles de la capital exigiendo la continuidad del proceso de regularización, los concejales del Distrito Metropolitano de Quito cuestionaron la falta de información sobre el tema por parte de la administración municipal. La edil Luisa Maldonado, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, anunció que, como Presidenta de la Comisión de Vigilancia, ha solicitado al Secretario del Concejo que le certifique el cumplimiento o no de las recomendaciones que están en la resolución del 10 de mayo del 2018 ya que, en caso de existir un incumplimiento, Mauricio Rodas podría ser removido de su cargo como Alcalde.

Recordó que la semana pasada, durante una rueda de prensa, informó que el plazo de 60 días de suspensión del proceso, que le dio el Concejo a la Alcaldía para que pueda aplicar las recomendaciones que emitió la Comisión Especial de Vigilancia para la Asignación de Cupos, se había terminado. “Allí dije que no habíamos recibido ningún informe, por parte del Alcalde, sobre la implementación”.

Esto, dijo, pese a que la Comisión envió, por dos ocasiones, un oficio al alcalde Mauricio Rodas pidiéndole que convoque a sesión de Concejo para que informe sobre el avance. “Pero no ha habido ninguna información al respecto. En derecho, como se hace se deshace; el Concejo suspendió, pues el Concejo tiene que levantar la suspensión”.

“Sin embargo, eso sucederá siempre y cuando el informe del Alcalde termine de convencer al Concejo. Es decir, tiene que informar si las recomendaciones, que fueron acogidas y resueltas, han sido implementadas. No se trata solamente de que convoque a sesión y se pida el levantamiento de la suspensión”, reclamó.

En este marco, la Concejal señaló que existen dos aspectos que son sumamente preocupantes: la auditoría externa que se pidió que se contrate y la actualización del instructivo para corregir errores.

Sobre la auditoría, Maldonado comentó que, de lo que tienen conocimiento, el administrador general le remitió un oficio al contralor subrogante, Pablo Celi, solicitándole la autorización donde le indicaba que el Municipio de Quito tenía los recursos para hacer la auditoría. “Sin embargo, lo que el Contralor le contesta es que esto, la Contraloría lo hará cuando ‘tenga tiempo’, o sea, estamos como que ‘a la cola’”.

“El Contralor no está contestando adecuadamente el pedido del Administrador General porque lo que él le está diciendo es que le autorice para contratar una auditoría externa porque se tienen los recursos. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros no vamos a permitir que no se realice”, añadió la Concejal Metropolitana.

Como es conocimiento público, rememoró, este proceso está también en la Fiscalía. “Tenemos dos colegas que están siendo investigados por el tema de transporte, hay un sinnúmero de denuncias de la gente. Hay personas que están inconformes con el proceso y no nos pueden venir a decir que éste ha sido perfecto. Debe haber una auditoría para tranquilidad de todo el mundo. Se dice que los transportistas y funcionarios han recibido dinero; el Alcalde no puede quedarse callado frente a eso”.

En cuanto al instructivo, la edil comentó que uno de los errores que se cometió fue el no tomar en cuenta una etapa de subsanación que se prevé en la Constitución y la Ley. “Esto significa que los postulantes o los aplicantes han incurrido en un error humano entregando, por ejemplo, algún documento en blanco y negro, cuando era a color; podría ser subsanado. Pero esa etapa nunca la hicieron”.

“Eso deja en indefensión a las personas que cometieron ese error. Por lo que ese instructivo tiene que también ser cambiado para que pueda generarse una etapa extraordinaria para que pueda darse la aplicación de estos derechos”, mencionó.

Además de aquello, informó, han solicitado a las Superintendencias de Compañías y a la de Economía Popular y Solidaria que se les comunique si ha habido, últimamente, un incremento de cupos de taxis, tanto de cooperativas como de compañías. “El informe que nos entregaron las dos entidades es preocupante. Hay un significativo incremento de cupos y llama mucho la atención porque el aumento de cupos solo puede darse por ordenanza y la normativa, en este momento, niega esa posibilidad. De eso también le hemos mandado una carta al Alcalde para que nos explique y tampoco hemos recibido información”.

“Con todo esto que está sucediendo, no es suficiente que el Alcalde llame a Concejo para informar de lo que no ha hecho porque, hasta aquí, no hemos tenido ninguna información; sino que, como Presidenta de la Comisión de Vigilancia, lo que he procedido es a hacer lo que dice la ley: El artículo 263 de COOTAD habla de que cuando el Ejecutivo no acata la resolución del Concejo y no argumenta justificación, puede ser removido del cargo”, dijo.

Por lo que confirmó que ya ha dado el primer paso al respecto solicitando al Secretario del Concejo Metropolitano que le certifique el cumplimiento o no de las recomendaciones que están en la resolución del 10 de mayo del 2018. “Más allá del apoyo, nosotros tenemos que proceder con lo que dice la ley”.

“Claramente lo dice el COOTAD y es que, una vez que el Concejo ha aprobado una ordenanza o una resolución, es decir, un acto legislativo y éste no sea acatado por el Ejecutivo con su debida justificación, simplemente es removido. Entonces, yo tengo que hacer lo que dice la ley. El siguiente paso de la comprobación es decir a la Comisión de Mesa que el Alcalde no ha implementado estas recomendaciones, por lo que debe calificar y pasar al Concejo”, explicó.

Que pase o no pase, manifestó, es un tema eminentemente político, sin embargo, dejó en claro que esto también puede ser juzgado desde la ciudadanía por la omisión, en este caso, de los miembros del Concejo. “En lo que a mi caso compete, yo tengo que hacer lo que dice la ley. A mí, el Concejo me delegó esta Comisión Especial para que Vigilara el proceso y esto es parte de la vigilancia del proceso”.

A su criterio, en la próxima reunión, el 26 de julio, tal vez el Alcalde ponga, en el orden del día, este tema. “Ahí se verá si se le da más plazo, si tiene una nueva propuesta, si justifica debidamente si implementó o no las recomendaciones porque, hasta la fecha, no ha sido capaz de informar sobre este tema”.

Asimismo, la concejala Maldonado informó que pedirán que, dentro del orden del día de la próxima reunión, también se trate el tema de la paralización de los trabajos de construcción del Metro de Quito y sobre el acuerdo al que se llegó para que éstos no se suspendan.

“Nosotros estamos, prácticamente, 11 concejales reuniéndonos, más allá de nuestra ideología, etc., tratando estos temas que son, realmente, preocupantes para la ciudad y solicitaremos al Alcalde que los ponga en el orden del día, pero conocen que quien lo pone es el burgomaestre. Haremos nuestra petición, como tiene que ser, y esperemos que así lo haga”, concluyó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com