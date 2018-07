Contraloría emite 27 observaciones a construcción del Tranvía en Cuenca

Fiscalización inoportuna, plazos incumplidos, multas no cobradas, obras subestimadas e incumplimientosson los resultados del informe final Los concejales de Cuenca Carlos Orellana y Marco Ávila manifestaron que el informe final de la Contraloría General del Estado sobre la construcción del Tranvía advierten varios inconvenientes administrativos durante la construcción del proyecto y la ejecución de la declaratoria de emergencia de movilidad, después de que el Municipio terminara de manera unilateralmente el contrato con el consorcio CCRC.

Según el concejal Carlos Orellana, el informe establece 27 observaciones, 26 para la Alcaldía de Cuenca, y una para la unidad ejecutora. Los mayores problemas, se enfocan en los procedimientos por la contratación y cumplimientos de las obligaciones contractuales con la empresa.

"En algunos temas no se logró hacer las auditorias, el seguimiento de manera adecuada y oportuna, eso se llama negligencia, esos temas terminaron costándole a la ciudad y retrasando los proyectos", manifestó Orellana.

Para Marco Ávila, hay varios problemas que no se tomaron en cuenta por la administración municipal y que se deben corregir de manera inmediata.

"El momento que se establece dentro de las observaciones que los plazos de los contratos de emergencia no se cumplieron, que no se aplicaron las multas correspondientes, que se suscribieron contratos de emergencia sin la adquisición de materiales de construcción, demuestra efectivamente que no hubo una buena programación”, acotó Ávila.

Además, la Contraloría hizo observaciones a la contratación de abogados para el proyecto, fiscalización, consultorías y la terminación unilateral del contrato con el consorcio CCRC. Uno de los abogados contratados por el Municipio para el Tranvía, Carlos Castro, manifestó que estudian el documento.

“Me temo que está caducado, sin embargo aspiramos a que el informe tenga objetividad y apego a la verdad. El Alcalde ha presentado todos los descargos. Nos preocupa que el informe pueda ser mal usado por CCRC, esperaremos una notificación oficial para pronunciarnos”., dijo Castro.

La Contraloría considera que la contratación de asesoría jurídica de cuatro abogados por $ 75.000 cada uno, es decir $ 300.000 en total, no se encuentra debidamente fundamentada, y se basa en que el pago se autorizó cuando el Municipio aún no tenía un proceso en contra y se hizo por adelantado.

La Contraloría General del Estado deberá establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, si existen, de los funcionarios municipales que fiscalizaron y administraron los contratos del Tranvía.

(FO)

Fuente: Telerama, El Telégrafo