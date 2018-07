Ante Procuraduría y con acción de protección, empresa china busca solucionar conflicto con Ministerio de Educación

Responden que no pagarán multa impuesta por Gobierno La empresa china Railway, encargada de construir unidades educativas llamadas del Siglo XXI, no está de acuerdo con la terminación unilateral de su contrato. Los voceros de la compañía aseguran que no les entregaron los terrenos para la construcción de las 150 unidades que faltaban. Pese a ello están dispuestos a dar una solución al tema y han acudido ante la Procuraduría General del Estado para una audiencia de conciliación y presentaron una acción de protección.