Concejal Carlos Páez reclama falta de información sobre regularización de taxis a Municipio de Quito

"Ya van 68 días y no hemos sabido nada, oficialmente, por parte de administración municipal", lamentó Luego de la movilización realizada por el gremio de taxistas de Quito exigiendo que la regularización continúe, el concejal Carlos Páez, aseguró que fue una situación absolutamente "indeseable", pero legítima, al no tener una respuesta por parte de las autoridades. En ese sentido, lamentó que, tras 68 días, la administración municipal no haya informado sobre el proceso, ni al Concejo, ni a la ciudadanía quiteña.