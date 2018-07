Empleo adecuado disminuyó en 1,2%, INEC no considera esta cifra estadísticamente significativa

Empleo no pleno se incrementó en un 26,5% La encuesta Nacional de Empleo y Sub empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestra que a nivel nacional a junio del 2018 el empleo adecuado se ubicó en 38,9% de la población económicamente activa frente al 40,1% del año pasado. Reinaldo Cervantes, director nacional del INEC, aseguró que una reducción de cerca de 1,2% no es estadísticamente significativa. "La reducción no es significativa en este momento".