Rafael Correa: Difusión de presunto audio entre Serrano y Chicaiza genera "nulidad" de cooperación eficaz

"Si el fiscal tenía este audio, y si Chicaiza es creíble, ¿por qué no vinculó a José Serrano?", preguntó El ex Presidente de la República, Rafael Correa, e implicado en el presuntos secuestro de Fernando Balda, se refirió al audio que ha circulado de una supuesta conversación entre José Serrano y Raúl Chicaiza, en el que se pide dinero para la defensa de los agentes implicados en el caso. Según Correa, la difusión del presunto audio de la cooperación eficaz podría generar la nulidad del proceso y cuestionó que "si el fiscal tenía este audio, y si Chicaiza es creíble, ¿por qué no vinculó a José Serrano?".