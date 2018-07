EXPRESO (Guayaquil) La precampaña electoral está bajo observación

Consejo Electoral en Guayas recoge evidencia para eventuales cargos al gasto. La campaña anticipada no está reglamentada. Partidos hablan de promoción Banners, vallas publicitarias, afiches, hojas volantes, paredes pintadas y cualquier producto de promoción directa o indirecta de una eventual candidatura a las elecciones de 2019 está bajo el ojo del Consejo Nacional Electoral.

El director de esta institución en Guayas, Marlon Lanata, confirmó a EXPRESO que en esta provincia están recogiendo evidencias (fotografías y vídeos) de la promoción de personas para analizar, en el caso de confirmarse esas candidaturas, una probable imputación al monto de gasto electoral. “Todo esto es producto de la efervescencia electoral que se avecina... Estamos tomando evidencias y consultar a Quito para que nos diga cuándo arrancamos con este proceso de fiscalización”.

En Guayaquil, por ejemplo, se puede observar una que otra valla publicitaria con el rostro y nombre del concejal Carlos Luis Morales, eventual postulante a la Prefectura del Guayas, promocionando un programa radial. Y en algunos edificios del centro y sur de la ciudad también aparece colgado en una pancarta el rostro de Bolívar Rosero, precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, con el eslogan ‘Simón Bolívar. Ese es el hombre!!! 2019’.

La pregunta es: ¿eso puede ser considerado precampaña electoral? El exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, precisa que ni el Código de la Democracia ni su reglamento regula lo que es la campaña anticipada, qué puede ser considerada como tal y desde qué fecha hasta qué fecha inicia este período. “Existe un vacío legal”, puntualiza.

Camacho aclara que no hay que caer en la satanización del ejercicio de la política electoral, sino de precisar lo que pueden y no pueden hacer las organizaciones políticas durante este período. Es de los que defiende el derecho de los partidos y movimientos a promocionar a sus precandidatos y el derecho de la ciudadanía a conocer quiénes estarían postulando a esos cargos, sin que este período de limbo legal sea aprovechado, especialmente por quienes ejercen un cargo público o tienen muchos recursos económicos para sobresalir frente a otros posibles postulantes que no tienen esa ventaja.

Desde la mirada de las organizaciones políticas, estos productos, incluidos los recorridos y demás, son parte de la promoción interna o externa de las precandidaturas que surgen dentro de cada organización. Susana González, vicepresidenta del Partido Social Cristiano en Guayas, lo ve así y cree que esto no puede ser determinado como precampaña. “Para determinar si es o no campaña anticipada una valla debe tener la nomenclatura del partido, el número. Es tan subjetiva la ley que se basa en la interpretación, no en el fondo”.