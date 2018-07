Caso Gabela: Patricia Ochoa será veedora permanente de Comisión Ocasional

"La Asamblea está en deuda conmigo, no hicieron nada para proteger a mi esposo después de que denunciara el perjuicio de la compra de los Dhruv", reprochó Este martes 17 de julio la Comisión Ocasional multipartidista que investiga el caso de General Jorge Gabela, decidió nombrar a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, o cualquier otro miembro de su familia, como veedores permanente del proceso que se lleve en esta mesa legislativa. Ochoa, durante su comparecencia de hoy, reiteró que su esposo fue asesinado dentro de su casa. "Un funcionario me dijo que todo se ocultó porque el expresidente Correa no quería que se diga que en su gobierno había corrupción", expresó Ochoa.