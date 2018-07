Ministro de Finanzas: Este año "condiciones de financiamiento no son las más fáciles"

"Salir de este momento, bajo ningún concepto, implica salir sin más financiamiento, entonces tenemos que tomar más deuda", afirmó El ministro de Economía, Richard Martínez, manifestó que este año "va a seguir siendo duro porque las condiciones de financiamiento no son las más fáciles" y espera que una vez aprobado el proyecto de Ley de Fomento Productivo, puedan acceder con mayor facilidad a mercados externos. "Dado que se superó el 40% de la deuda-PIB, los inversionistas del exterior tienen incertidumbre de cómo va a ser tratado un posible endeudamiento con ellos", acotó.

Explicó que la situación actual es fruto “de muchos años de indisciplina fiscal, falta de rigurosidad y transparencia de las cuentas públicas”.

Mencionó que con la Ley de Fomento Productivo se busca generar más empleo y reactivar los sectores que no han sido tomados en cuenta. “En este proyecto planteamos beneficios para la micro, mediana, gran empresas y que beneficie a todos los sectores”, aseguró.

Indicó que salir de esta situación económica no se lo puede hacer de la noche a la mañana y se recalcó que se necesita un esfuerzo de todos. “En el mediano plazo, esperamos y confiamos, que va a traer los resultados que todos anhelamos, que es más prosperidad para los ecuatorianos”, afirmó.

Reiteró que este año “va a seguir siendo duro porque las condiciones de financiamiento no son las más fáciles, pero una vez aprobado el proyecto de Ley podamos acceder con esa mayor facilidad a mercados externos porque dado que se superó el 40%, los inversionistas del exterior tienen incertidumbre de cómo va a ser tratado un posible endeudamiento con ellos”

La Ley, dijo, clarifica este propósito porque mientras se implementa el plan de estabilización el 40% de deuda-PIB queda liberado transitoriamente. “Muchas de las medidas que tomemos tienen que ser temporalmente, medidas que podrían parecer, pero que no solo son, que abonan al problema”. Por ejemplo, expuso que se tiene un problema de sobrendeudamiento que hace que el esfuerzo de pago anual se torne inmanejable.

“Salir de este momento, bajo ningún concepto implica salir sin más financiamiento, entonces tenemos que tomar más deuda para lograr financiar proyecto de inversión, para que la economía no se paralice por completo y que el Estado pueda seguir operando en un nuevo escenario”, acotó.

Insistió que se debe llevar una transición adecuada que no genere efectos negativos en la sociedad y en la economía.

En otro tema, indicó que continuarán con la optimización del tamaño del Estado. “Iniciamos, de igual manera, con las empresas públicas. No todas deben ser rentables pero tampoco todas deben ser deficitarias. El Estado no puede seguir financiando empresas no rentables”, expresó Martínez al recordar el Acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo que ya no se generen más contratos ocasionales, “que además es hasta injusto con estas personas que ingresan así porque no saben qué va a pasar con su contrato”.

Fuente: Radio Huancavilca