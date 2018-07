Rafael Correa: "Ni INTERPOL ni Bélgica harán caso a ridícula orden de detención en mi contra"

"Saben que ésta es una evidente muestra de persecución política", reiteró Expresidente de Ecuador El expresidente de la República, Rafael Correa, durante una entrevista concedida a un medio internacional, desde Bruselas, aseguró que existe una "ridícula" orden de detención en su contra y que, evidenciando persecución política, ni la INTERPOL, ni Bélgica harán caso. Reiteró que seguirá luchando desde el país en el que reside y que no se prestará para "este show" en donde buscan encarcelarlo injustamente y sin pruebas o con testimonios falsos.

Para Correa, el mostrar una izquierda con matices de corrupción es una estrategia del neoliberalismo y la derecha porque no ha podido derrotar a varios líderes progresistas, en las urnas. “La judicialización de la política con la ayuda de la prensa. Se sentencian en los titulares, tenemos una Judicatura presionada por el poder político, mediático; por lo que en los Tribunales solo copian lo que ya dijeron los titulares”.

“Miren el caso de Lula, de Cristina (Fernández de Kirchner), que la acusaron de traición a la patria. A Jorge Glas, que no le encontraron ni una sola prueba y se encuentra preso. Contra mí, ya va el sexto o séptimo caso. Nos han acusado de todo: preventas petroleras, contratos petroleros mal hechos, crimen organizado, convenios con el narcotráfico, sobreendeudamiento y ahora me acusan de secuestro”, reclamó.

A su criterio, como no tienen pruebas en su contra, ahora utilizan falsos testimonios. El Exmandatario cuestionó además, la “falta de escrúpulos y sagacidad” del actual Gobierno, de “captar” el poder judicial para beneficio del régimen.

Para Correa, un gobierno honesto no es el que no tiene corrupción dentro, sino el que no la tolera, por lo que el primer paso para evidenciarla es demostrar quién se enriqueció. “Ahora resulta que hubo corrupción y lanzan lodo, infamias, y luego no encuentran ni US$0,20 centavos. A nosotros que nos busquen por donde les dé la gana, ¿a qué alto líder de la Revolución Ciudadana se le ha encontrado US$0,20 centavos en su cuenta? No existe, pero dicen que se han perdido US$25.000 millones de dólares, que es un cuarto del PIB”.

Rafael Correa lamentó que, en un Estado de Derecho se tenga que demostrar la inocencia, en vez de que las autoridades demuestren la culpabilidad de la persona. “En el Ecuador de hoy en día, uno tiene que demostrar la inocencia y esa orden de detención en mi contra es tan ridícula, que INTERPOL no le ha hecho ni el más mínimo caso, Bélgica no le ha hecho el más mínimo caso ni lo van a hacer”.

“Esos son Estados de verdaderos derechos, saben que son bastardas persecuciones políticas. A mí me vinculan a un caso de secuestro del que me enteré por los periódicos, en 2012. La propia víctima, que es un delincuente confeso con más de 20 juicios y dedicado a actividades ilegales en Colombia, en su denuncia, nunca me menciona; pero ya en el 2017, cuando hay el rompimiento con el actual Gobierno comienzan a pensar cómo apresar a Correa y ven una oportunidad: el secuestro del señor Balda en Colombia”, relató.

Según Correa, como no pudieron derrotarlo en las urnas, buscan “quebrarlo” hasta emocionalmente, por lo que aseguró que ha estado trabajando solamente para pagar sus abogados para defenderse de estas acusaciones.

Para el Exjefe de Estado ecuatoriano, la lucha será “durísima”, sin embargo, tiene la esperanza de que, al final, vencerá. “No sabemos en qué tiempo, a qué costo, cuánto retroceso, cuánta destrucción habrá; pero pagarán sus culpas. Verán cómo la historia será despiadada con los traidores, con los que no tuvieron escrúpulos, judicializaron la política”.

Por lo que aseguró que no tiene por qué cambiar su nivel ni modo de vida en Bélgica porque está viviendo con su familia. “No me voy a prestar a este show, no voy a arriesgar a mi familia, que se sacrificó junto a mí por más de 10 años que destine mis esfuerzos para transformar mi Patria. No hay manera de vincularme, es una clara muestra de persecución”.

“Desde aquí lucharemos, pero tengo fe en que triunfaremos, pero no tengo fe en el sistema de justicia con un Fiscal encargado que no existe en la Constitución, un Consejo de la Judicatura, que no existe tampoco en la Constitución y unos jueces que han fallado de forma terrible”, lamentó. (JPM)

Fuente: Entrevista HispanTV