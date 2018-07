No se reestructurará Comisión de Fiscalización

Raúl Tello calificó a las últimas actuaciones de esta mesa legislativa y de algunos miembros como "detestables" Suman dos los juicios políticos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional deja en el "limbo". Ayer, no se obtuvo los votos necesarios para dar paso al juicio político contra el Superintendente de Bancos, así como pasó con el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, que hasta el momento aún no se tiene una resolución. Por esta razón, Raúl Tello pidió una restructuración de esta Comisión durante la sesión del Pleno de la Asamblea de este martes 17 de julio, sin embargo, no tuvo el respaldo necesario.