Sobreseimiento para Rafael Correa en caso Balda, espera Caupolicán Ochoa

Aclaró que no desconfía de jueces ni normativa, pero sí alertó que momento político puede marcar diferencia Tras insistir en que Rafael Correa no tiene vínculos con el caso de presunto secuestro al ecuatoriano Fernando Balda, Caupolicán Ochoa, abogado del ex Mandatario, está esperanzado en que se dictará el sobreseimiento de Correa durante la audiencia preparatoria de juicio.