Defensa de Rafael Correa reprocha que Fiscalía no investigue a Fernando Balda por asuntos que atentan a seguridad interna

Caupolicán Ochoa insiste en que, en el proceso ecuatoriano, no hay ninguna prueba del secuestro al político ecuatoriano El abogado en Ecuador del ex presidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, criticó que la Fiscalía no haya iniciado un proceso investigativo en contra de Fernando Balda, basándose en la versión del agente Raúl Chicaiza, quien, según Ochoa, en un 50 por ciento de su testimonio aseguró que junto a Balda negociaron asuntos que atentan contra la seguridad interna. Ochoa recalcó, asimismo, las inconsistencias que habría en el caso que se involucra al ex Mandatario ecuatoriano.