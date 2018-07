Diego Chimbo: "Operación Wilson buscaba develar que Fernando Balda traficaba equipos de espionaje, no su secuestro"

Abogado de ex agentes apresados en caso Balda aseguró que la cooperación de sus defendidos ha permitido esclarecer el caso Diego Chimbo, abogado de Raul Ch. y Diana. F ex agentes apresados por su accionar en el secuestro a Fernando Balda, aseguró que el operativo "Wilson" tenía como objetivo el develar que Fernando Balda traficaba con equipos de espionaje y no sus secuestro. "Fernando Balda tenía una orden de captura aseguró que el operativo Wilson jamás fue con la intención de secuestrar a Balda sino develar que este traficaba con este tipo de equipos dedicado al espionaje cibernético".