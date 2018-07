Gobierno de Ecuador admite diálogo "al más alto nivel" para buscar solución en "corto plazo" a Julian Assange

Así lo confirmó el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y dijo que: "Presidente Moreno no se siente a gusto con este inquilino" Diálogos al más alto nivel son los que se concretan en estos días entre Ecuador y Reino Unido para dar una solución a corto plazo al tema Assange. Así lo informó el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien reveló que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, "no se siente a gusto con este inquilino". Desde la prensa inglesa, en cambio, se habla una supuesta amenaza de un tercer país: Estados Unidos; que habría advertido con bloquear un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) si no se retira a Assange de la delegación ecuatoriana.