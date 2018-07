Raúl Tello: Últimas actuaciones de Comisión de Fiscalización son "detestables"; pedirá reconformación de mesa legislativa

Insiste en responsabilidad del Superintendente Cristian Cruz, pese a que juicio político en su contra quedó en el limbo Raúl Tello, asambleísta del movimiento Político Unidos por Pastaza, y proponente del juicio político al Superintendente de Bancos, Cristian Cruz, en declaraciones para Ecuadorinmediato, reprochó la actuación de la Comisión de Fiscalización, que no archivó ni dio paso al proceso en contra de la autoridad. Para el legislador, los asambleístas de esa mesa están "prestos para cumplir con el legado del correismo, que es el dejar en la impunidad a estos funcionarios que han sido discípulos de quien ejerció los 10 años de poder, Rafael Correa". Calificó a las actuaciones últimas de la Comisión y de algunos miembros como "detestables" y anunció que, ante el Pleno, pedirá la reconformación de esa unidad legislativa.

Al hablar sobre los antecedentes que llevaron a plantear el juicio político, Tello señaló que en la “nefasta” administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), especialmente, en la época de Richard Espinosa, entre otras cosas, se eliminó “de un plumazo” la deuda estatal con esa entidad “haciendo caso a una política del Gobierno de Rafael Correa de no satisfacer las obligaciones que tenía el Estado”.

“Luego, con algunas decisiones al interior de esa institución que han afectado la estabilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como, por ejemplo, las resoluciones 501, que determinaron el traspaso de recursos de unos fondos a otros, cosa absolutamente prohibida por la ley”, detalló.

Así también comentó que hubo una falta de presentación de balances, de los estados financieros del IESS, BIESS.

Otro hecho “grave”, para Tello, es la resolución que determinaba que los estudios actuariales del IESS sean reservados.

“Es grave porque Cristian Cruz fue Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, esa Función tiene que garantizar la transparencia, a través del acceso a la información pública, no puede ser que los estudios actuariales del IESS se constituyan en información de carácter reservada”, sostuvo y citó que Cruz había manifestado en la Comisión de Fiscalización que cuando él llegó esa resolución ya estaba en vigencia.

“Siendo así, tenía la obligación de derogar la resolución, pero no es así, él fue quien emitió esa resolución que afecta gravemente a principios constitucionales de transparencia, de acceso a la información pública”, mencionó.

“Por todo lo que significó el inadecuado manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, resumió.

Al ser consultado sobre una responsabilidad en otras autoridades y no en el Superintendente Cruz, el asambleísta Tello respondió: “No hay más ciego que el que no quiere ver, echarle la culpa a alguien (ex Contralor Carlos Pólit) que ya ni siquiera puede responder por esos hechos, me parece una posición absolutamente absurda”.

“El decir que el responsable es Carlos Pólit, discúlpeme, un niño de segundo año de básica ya sabe leer y solo basta con leer la Constitución, el artículo 213, en donde se establece como atribución de la Superintendencia: controlar, vigilar, auditar, intervenir las instituciones que están a su cargo, en este caso, está a cargo de la Superintendencia de Bancos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los seguros privados”, añadió.

Cuando habló sobre lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización, donde no se lograron los votos necesarios para archivar o dar paso al juicio político, Tello mencionó que los asambleístas están “prestos para cumplir con el legado del correismo, que es el dejar en la impunidad a estos funcionarios que han sido discípulos de quien ejerció los 10 años de poder, Rafael Correa”.

“Las actuaciones últimas de la Comisión de Fiscalización y de algunos miembros son detestables y nos avergüenzan”, reprochó el legislador, al tiempo de mencionar que si la mesa legislativa no resuelve los casos que se presentan “¿para qué está la Comisión de Fiscalización?”.

“Dejó en el limbo al ex Vicepresidente de la República, Jorge Glas, dejó en el limbo el juicio político a Gustavo Jalkh y el Consejo de la Judicatura y ahora vuelve a dejar en el limbo este juicio político al Superintendente de Bancos”, citó e indicó que algunos legisladores “no tienen la decencia de pedir el archivo de los juicios políticos porque no tienen argumentos”.

Reveló que hubo asambleístas que no asistieron a la sesión; otros enviaron a sus alternos; y algunos pidieron que se hagan cambios al informe, que fueron acogidos, pero que, finalmente, no respaldaron la iniciativa. Además, contó el caso del legislador Daniel Mendoza.

“El asambleísta Mendoza mociona que se apruebe el borrador informe que se presentó a la Comisión, y, luego, vota en contra”, criticó.

“La Comisión de Fiscalización, si continúa así, debería ser clausurada por el pueblo ecuatoriano, no tiene razón de ser”, sostuvo.

Ante ello, anunció que pedirá, en la sesión de este martes, un cambio del orden del día para que el Pleno Legislativo trate el tema.

“Se plantee la reestructura de la Comisión de Fiscalización porque la Asamblea Nacional no puede estar hipotecada, su acción fiscalizadora, a una Comisión que no sirve para nada”, acotó.

Admitió que él no conversa con el resto de sus compañeros para lograr apoyo para estas mociones, pues espera que la “razón se imponga a otro tipo de intereses”.

“Voy a presentar esa moción, si me quedo solo no importa, pero cumplo con mi conciencia y con mis electores”, enfatizó.

