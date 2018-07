Pese a ser una emergencia, Hospital de Macas negó atención a niño, denuncian familiares

Padre de menor denunció presunta negligencia médica en casa de salud, ante CPCCS A través de redes sociales, José Chávez, denunció que los médicos del Hospital de Macas se negaron a atender a su nieto, que tenía atravesada una moneda en la tráquea, a pesar de ser una emergencia. Según el ciudadano, los reclamos fueron planteados a las autoridades de la casa de salud, pero hicieron caso omiso de los mismos.

“Mi nieto se ingresó a las 08h15 de la mañana, dijeron que la moneda estaba en la tráquea porque se la tragó y, desde esa hora, le llamaron a las 14h00. Después dijeron que había que hacer análisis de sangre, que no se le podía atender porque hay otro paciente al que hay que anestesiarle. Entonces, el anestesiólogo tomó la decisión, unilateralmente, de hacer lo que le da la gana”, criticó José Chávez.

Según su versión, tras poner la queja con las autoridades de la casa de salud, “el gerente dijo que no había nada que hacer, que había que respetar las decisiones del anestesiólogo, a pesar de que era una emergencia”.

“Que al niño se le vire la moneda ya puede fallecer. Además, grita del hambre y nosotros entramos en desesperación, siendo que ya debía ser atendido. Esta es una cueva de gente que no sirve para nada, de ociosos e ineptos, todo el Hospital de Macas”, reclamó, indignado, Chávez.

Y es que este fin de semana, se conoció que esta denuncia llegó hasta las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el caso de presunta negligencia médica. Iván Rivadeneira, padre del menor, aseguró que el hecho ocurrió, no solo en estos días, sino durante el nacimiento de su hijo también. “Mi esposa comenzó con labores de parto y tuvimos que ir tipo 23h00, 24h00 al Hospital de Macas, en donde ingresó por emergencia. Estuvimos hasta las 08h00 con las otras señoras que estaban en labor de parto, cuando un doctor cubano sale, le hace el chequeo y le dice que el niño nacerá a las 17h00”.

“Pasó una media hora y mi esposa me dice que el bebé ya va a nacer, salgo hasta la puerta en donde estaban los médicos, me doy la vuelta y veo que mi hijo ya nació en la camilla. Mi hijo casi muere”, reprochó. Mientras que, el pasado 12 de julio, relató, a su hijo se le pasó una moneda hasta la tráquea.

“Los médicos le preguntan a mi esposa si es que mi hijo ha comido, obviamente es un niño que está lactando. Cuando le dice esto, los doctores dicen que no lo pueden anestesiar porque si se la administramos, él va a regurgitar la moneda, se va a atorar en la garganta la moneda y puede morir por asfixia. Su recomendación fue ir a la casa, regresar después de 6 horas, es decir, venga a las 14h00”, criticó.

Rivadeneira lamentó que, por seguir esos consejos, al regresar a la hora indicada ya no hubo personal para que atienda al menor. “La moneda no pasaba, podía darse la vuelta horizontalmente, se podía inflamar la tráquea y podía morir por asfixia. Le llamé al doctor Marco Villegas, gerente del Hospital, a reclamarle y, en la conversación, se llegó a saber que no habían las pinzas necesarias, pero el problema se lo botaban los unos a los otros”.

Tras las discusiones, salieron de dicha casa de salud y atendieron al niño en una clínica privada. (JPM)

Fuentes: Twitter – Exprésate Morona Santiago

Ecuadorinmediato.com