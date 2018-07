Alexandra Córdova: "Victor Aráus deberá responder a misterios en desaparición de David Romo

Policía Nacional capturó días atrás al sospechoso de haber participado en delito Alexandra Córdova, madre de David Romo, aseguró que el General Víctor Aráus, director de la DINASED, deberá responder a los misterios sobre la desaparición de Romo y todas las diligencias anteriores. En este caso la Policía Nacional capturó a uno de los sospechosos de haber participado en el mismo. "Estas acciones nos han dejado más dudas que certezas, solo quiero saber qué fue lo pasó con mi hijo, el general Aráus debe contestar todas estas irregularidades en el caso".

“Esto es algo que a mí me extraña porque hace siete u ocho meses yo le manifesté esta información al señor Fiscal, porque justamente nos comunicaron del paradero del detenido en Colombia. No sé por qué se demoraron tanto o simplemente era una ficha clave que pensaban moverla en las circunstancias en las que le beneficia a la Fiscalía”.

Comentó que el hecho de que la persona aprehendida este dentro de los más buscados le llama la atención porque nunca conocieron eso. “El más buscado siempre tiene un precio, quién fue la persona que dio esa información y porque a nosotros no nos han dado absolutamente nada de información”.

Aseguró que ellos no han podido estar presentes en la versión que va a dar el detenido. “Son todavía estos misterios que se maneja en la investigación por la desaparición de mi hijo. Esos misterios que aún tienen la Fiscalía y la Policía para no ofrecer investigaciones claras y transparentes, ni contundentes Han sido procesos que siempre han estado llena de mucho misterio”.

Córdova aseguró que aún falta que se investiguen a muchas personas para esclarecer la desaparición de David Romo. “Queremos saber qué mismo pasó con mi hijo, entender por qué lo desaparecieron”. Asimismo comentó sobre el supuesto círculo de amigos que se mostró en el programa “Visión 360” donde hablaban de las actitudes inadecuadas de David Romo, que lo vinculan con el tráfico de drogas, “aquí no se tratar de entrevistar a cualquiera por qué no se les interrogo a estas personas”.

“Porque no investigaron a la novia de David y a las demás personas. Serían calumnias las cosas que dijeron esta gente. Aquí necesitamos saber dónde está, no que los investigadores cojan a un grupo de personas que le convine a la hipótesis de Fiscalía, porque no fueron a ver a los compañeros de la universidad, a los amigos, a la familia de David. A todas aquellas personas que iban a decir como era David, a esas personas que tenían otro testimonio no les incluyeron”.

Córdova aseguró que en la investigación no se tomó más que dos o tres testimonios de personas que “les convenía a la Fiscalía”. “Lo que a esta institución le conviene es mantener esta tesis macabra que mantiene durante cinco años, esto lo han estado planificado desde el siete de noviembre del 2013 cuando hacen el allanamiento en la clínica clandestina Unión y Esperanza”.

“Estas acciones nos han dejado más dudas que certezas, solo quiero saber qué fue lo pasó con mi hijo”, finalizó. (BGV)

Fuente: Pública/ Ecuadorinmediato