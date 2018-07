Ecuador: Desempleo se reduce y pobreza asciende, en segundo trimestre de 2018

Subempleo llegó a 19,4% en junio de este año El desempleo se redujo en el segundo trimestre de este año frente al mismo periodo del 2017, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La tasa de desempleo pasó del 4,5% al 4,1%. Además, hubo un aumento de la pobreza a 24,5% hasta junio pasado. El organismo señaló que, entre diciembre de 2017 y junio de 2018, la pobreza por ingresos pasó de 21,5% a 24,5%, mientras que la pobreza extrema registró un aumento de 7,9% a 9%.

Mientras que, la del subempleo, del 20,5% al 19,4% entre junio de 2018 y junio de 2017. El empleo pleno pasó del 40,1% al 38,9%.

Según el INEC, de manera general, los resultados de la encuesta de junio 2018 muestran un incremento anual estadísticamente significativo de la tasa de otro empleo no pleno a nivel nacional. Así, en junio del 2017 el otro empleo no pleno fue del 24,3% de la Población Económicamente Activa, y en el mismo mes de 2018 la tasa se ubicó en 26,5%, 2,2 p.p. más que el año anterior.

Desagregado por área de residencia, la Tasa de Otro Empleo no Pleno a nivel urbano también se incrementó estadísticamente, en 2,4 p.p., se ubicó en 22,8% en junio de 2018, frente al 20,4% de junio del año anterior; a nivel rural el otro empleo no pleno no presenta cambio significativo.

De acuerdo a la ENEMDU, la tasa de empleo bruto, que mide la capacidad de absorción del empleo en la economía, registró variaciones anuales estadísticamente significativas a nivel nacional y urbano.

A nivel nacional, en junio 2018 fue de 63,6%, 2,0 p.p. menos que la registrada en junio del 2017 (65,6%); a nivel urbano la reducción también fue de 2,0 p.p., pasó de 61,9% de junio 2017 a 59,9% a junio 2018. (JPM)

Fuentes: Platinum – INEC - El Telégrafo

