A Carolina Astudillo la sentenciaron por un delito "inexistente", asegura su abogado Carlos Sánchez

Según jurista, Secretaria de Carlos Pareja Cordero fue acusada dentro de proceso penal "forjado con pruebas falsas" Carlos Sánchez, abogado de Carolina Astudillo, quien fue secretaria de Carlos Pareja Cordero; investigado en el caso ODEBRECHT; reiteró que "se encuentra cumpliendo una pena anticipada que, por su dimensión y antecedentes, más parece una pena de muerte por un delito inexistente y que fue impuesta dentro de un proceso penal forjado con pruebas falsas, en el que se han violado numerosas garantías a la ley y a la Constitución con el propósito de encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción".

Indicó que, en 15 días, demostrará, ante la sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la inexistencia del delito. Explicó que se trata de un hecho circunstancialmente imposible, pero además, éste se habría probado con pruebas actuadas con violación a la ley.

“A Carolina se le atribuye un solo hecho, un delito imposible, que consiste en haber, supuestamente, autorizado una transferencia en el año 2011 cuando, según la propia tesis de la Fiscalía, el cohecho que provendría de esta transferencia, se produjo en el 2014. En tal virtud, el delito fuente que supone el de lavado de activos, no existe”, comentó.

Según el jurista, no existe ni una sola evidencia de esta atribución falsa en contra de su defendida. “Carolina Astudillo no es quien autorizó esta transferencia y, de hecho, en el proceso no existe demostración alguna de que los fondos por los que se origina esta transferencia sea un ilícito. La Unidad de Análisis Financiero, que es una agencia policial gubernamental para, en ese entonces sometida al correísmo, expidió un reporte de operaciones inusuales, falso, del que no precedió ninguna asistencia penal internacional”.

“La Fiscalía General del Estado, también entregada al correísmo, forjó, se aseguró y ejecutó la detención, la privación de libertad y el procesamiento de Carolina Astudillo Santos. La acusación que formula la Fiscalía es respecto de la autorización para una transferencia con la finalidad de reservar el solar en la urbanización Castelago. La transferencia se habría producido de una cuenta en el extranjero y habría llegado a una local. Sin embargo, no existe, en ninguna parte del proceso, una sola referencia sobre pruebas actuadas en el extranjero que den lugar a conocer sobre esta transferencia, mucho menos que mi clienta sea la firma autorizada”, comentó.

De acuerdo a Sánchez, el Tribunal le impone una pena “sin precedentes”, de 17 años a una mujer “inocente”, actuando sin competencia, violando la ley, aplicando indebidamente la ley penal en el tiempo y valorando pruebas actuadas con violación a la ley. (JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com