Daniel Legarda: "Acuerdo con UE generó crecimiento de US$ 400 millones en exportaciones no petroleras"

Se considera que se han generado cerca de 22 mil plazas por estas transacciones Tras la firma del acuerdo con la Unión Europea, Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, se refirió a los resultados que se han obtenido del mismo. "Las exportaciones no petroleras han crecido en un 12% eso quiere decir en US$ 400 millones de dólares en ventas y el empleo vinculado hacia las ventas es un estimado de crecimiento de cerca de US$ 22 mil plazas".