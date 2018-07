Caso Balda: Por pedido de defensa de Rafael Correa, Rommy Vallejo amplió versión ante Fiscalía

Confirmó haber participado en varios procesos de deportación cuando estuvo al frente de SENAIN El ex Secretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, amplió su versión en el caso de presunto secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda. En la diligencia, que fue solicitada por la defensa del ex Presidente Rafael Correa, se le consultó a la ex autoridad si había participado en otros procesos de deportación durante su permanencia en la entidad.