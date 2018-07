Puerto de aguas profundas de Posorja cuenta con avance del 37%

Ecuador es único país que no cuenta con este tipo de obra A casi un año de la colocación de la primera piedra en Posorja, Guayas, se continúan con los trabajos de construcción del puerto de aguas profundas, hasta ahora este cuenta con una avance del 37%. Desde la semana pasada se inició el trabajo de dragado de canal de acceso con una inversión de US$ 100 millones. Se espera que la inversión necesaria para esta obra sea de US$ 1200 millones de dólares.