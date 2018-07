Emelec 1  El Nacional 0

Crónica Final – Partido El Club Sport Emelec venció 1 por 0 al Club Deportivo El Nacional en la última fecha de la Copa Lubricantes Havoline. Bryan Angulo marcó la única anotación del partido. Además, Adrián Bone atajó un tiro penal de Jonny Uchuari para asegurar los 3 puntos.

Un primer tiempo con muy pocas emociones en el estadio George Capewell Banco del Pacífico. Emelec y El Club Deportivo El Nacional no propusieron mayor juego, por lo que el partido se volvió lento al momento de ir a los arcos rivales. Los de Mariano Soso crearon fútbol por las bandas, pero lo hacían con poca efectividad. Los militares apelaron al contragolpe con velocidad de Adolfo Muñoz y Xavier Villalva. Los ataques se diluían al llegar a los últimos metros.

Al minuto 6, Adolfo corrió con velocidad por la banda derecha para llegar a la última línea. Colocó el centro hacia atrás, pero no hubo un compañero para empujar hacia el arco de Adrián Bone. Marlon de Jesús intentó ser el jugador diferente en el conjunto eléctrico. Al minuto 7, el número 9 quedó mano a mano con Johan Padilla, buscó colocar el remate pero el arquero militar estuvo atento para quedarse con el mismo. Minutos después, saltó para ganar un centro, pero no calculó bien y no impactó el esférico. Sin más acciones, el primer tiempo terminó cero por cero.

La parte complementaria continuó de la misma manera. Emelec intentó proponer algo más para terminar la primera etapa con una victoria. Mientras tanto, el balón parado fue el mejor aliado para El Nacional. Es así que al minuto 49 encontraron a Daniel Angulo, pero el delantero remató de forma incómoda.

Emelec empezó a presionar y encontró jugadas peligrosas. En una jugada, Roberto Burbano se disponía a rematar, pero Luis Segovia se cruzó de forma oportuna para mandar el balón al tiro de esquina. Posteriormente, al minuto 63, Marlon de Jesús colocó un centro rasante desde la izquierda y Bryan Angulo lo empujó al fondo de las redes para colocar el 1 por 0 a favor de los eléctricos.

El Nacional pudo empatar el partido con un tiro penal. Fernando Pinillo impidió que Daniel Angulo llegué a un balón y Luis Quiroz decretó el manchón penal. Jonny Uchuari lo remató al centro y muy fuerte. Adrián Bone se lució y lo detuvo para la alegría de los hinchas eléctricos.

(JPM)

Fuente: La Red

Ecuadorinmediato.com