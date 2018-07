EL TIEMPO (Cuenca) Aumento de madres menores de 14 años

80 por ciento de este tipo de embarazos son producto de una violación por parte de un familiar, según revela un informe de la Coalición de Mujeres del Ecuador

Desde el 2007, se registra un incremento del 43 por ciento de nacidos vivos de menores de entre 10 y 14 años, según datos del INEC; ese año se contabilizaron 1.570 nacidos vivos de madres con menos de 14 años, para el 2017 la cifra creció a 2.247 casos. El 80 por ciento de este tipo de embarazos son producto de una violación por parte de un familiar, según revela un informe de la Coalición de Mujeres del Ecuador.

Jugar y estudiar son las actividades con las que se les relacionan a las niñas de entre 10 y 14 años, sin embargo, en el 2017 se registraron 2.247 nacidos vivos de menores en ese rango de edad; ellas asumieron el rol de madre.

Desde el año 2007 han crecido en 43 por ciento los casos de nacidos vivos en chicas menores de 14.

También, en Azuay, en 2016 se contabilizó el nacimiento de 60 niños de madres menores de 15 años, según datos del INEC.

El debate sobre el embarazo adolescente se abrió hace dos semanas, cuando una niña de 12 años fue secuestrada y violada por un mayor de edad. Para Catalina Mendoza, directora de la Maestría de Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca, el tema no se trató de forma adecuada por parte de las autoridades, pues el artículo 171 del ‘Código Orgánico Integral Penal’ sanciona con pena privativa de la libertad a la violación de chicas menores de 14 años.

Según el estudio ‘Vidas Robadas’, presentado el año pasado, “de cada 10 víctimas de violación, seis corresponden a niñas, niños y adolescentes”.

No obstante, “la mayoría de los casos no se denuncian” y “el 40 por ciento de niñas y adolescentes abusadas no dio a conocer el hecho” en su momento. Otro dato es que, al 28 por ciento, de las que avisaron, no las creyeron.

Mendoza señala que existen tres garantes para sostener el derecho de las niñas: el Estado, la familia y la sociedad; según ella, “se debería desarrollar toda la política pública de prevención y de atención de la violencia sexual a menores de edad porque esto involucra a varios actores”.

Manifiesta que en el sistema de justicia debe evitarse la doble victimización: “muchas veces a los niños que denuncian este tipo de delitos no se les cree, su cuerpo es sujeto de prueba o porque simplemente están relatando su versión de los hechos, y en muchas ocasiones quedan en la impunidad”.

Para Mendoza el vocablo “embarazo adolescente” esconde otros términos como el delito de violación y el embarazo forzado, “porque es lo que viven muchas niñas en el país ya que su consentimiento es irrelevante”.

Según registros administrativos del Ministerio de Salud Pública, los partos de adolescentes representan entre el 20 y el 30 por ciento del total de alumbramientos registrados en los centros de salud y hospitales públicos del país. La catedrática agrega que las familias deben estar preparadas para educar a los menores sobre el respeto a su cuerpo y al de los demás.

Educación sexual

Para María Isabel Cordero, subdirectora de la fundación Sendas, no existe una estrategia clara de prevención de embarazos en menores de edad porque el Estado transfirió la responsabilidad a las familias, “que están muy lejos de ser educadoras sexuales, porque como adultos no hemos tenido aún una educación coherente”.

Advierte que es necesario que el Estado tenga un plan que eduque a los menores y a las familias, para generar ambientes de confianza y las menores puedan denunciar los casos de abusos sexuales. (I)



