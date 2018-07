Asambleísta Yofre Poma se desafilia de Alianza PAÍS

Durante década pasada fue Alcalde de Lago Agrio y Gobernador de Sucumbíos El asambleísta por Sucumbíos, Yofre Poma, fue una de las nuevas bajas en las filas de Alianza PAÍS (AP), desafiliándose del movimiento oficialista. Durante la década pasada fue Alcalde de Lago Agrio y Gobernador de la provincia a la cual ahora representa.

Cabe recordar que, el pasado mes de junio, el Gobierno Nacional rechazó el proceder de los legisladores que votaron en contra o se abstuvieron en la votación que comprometía el futuro legal del expresidente Rafael Correa a propósito del pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, para la autorización de vinculación del Exmandatario en el caso Balda.

8 parlamentarios no acudieron a la sesión y otros 17 votaron negativamente. Los restantes apoyaron la moción. Es así que se evidenció un fraccionamiento en el ala “morenista” de la Asamblea Nacional pese a que, según algunos legisladores, la decisión de decirle no a esta propuesta fue porque no hubo suficiente tiempo para analizar el fundamento de la Magistrada.

Entre los asambleístas oficialistas que no acudieron a la votación se encontró el legislador Yofre Poma, junto con Marcia Arregui, Norma Vallejo, Liuba Cuesta, Manuel Ochoa, Guadalupe Salazar, Carlos Vera y Mariano Zambrano.

Los que votaron en contra fueron: Esteban Albornoz, José Serrano, Teresa Benavides, Carlos Bergman, Rubén Bustamante, Carlos Cambala, Johanna Cedeño, Gabriela Cerda, Kharla Chávez, Jorge Corozo, William Garzón, Fafo Gavilánez, Lenín Plaza, Luis Quijije, Silvia Salgado, Montgomery Sánchez, Ricardo Zambrano, Alberto Zambrano. Las abstenciones fueron de: Karla Cadena y Juan Pablo Velín. (JPM)

