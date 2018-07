REACCIÓN: Ramiro Cueva admite que ofendió a Rafael Correa y a su hija en Bélgica y, según él, fue agredido

Periodista negó haber espiado y aseguró que viajó a Lovaina para cubrir supuestos operativos de captura de INTERPOL a Expresidente El director de la Cadena Ecotel, Ramiro Cueva, emitió su pronunciamiento con respecto a su presunta detención en Bélgica, el pasado 9 de julio, por haber estado, supuestamente, espiando al expresidente de la República, Rafael Correa. De acuerdo a su versión, de regreso de Rusia a Ecuador, realizó una parada en Bruselas, ya que contaba con información de que, en las próximas horas, el Exmandatario iba a ser capturado por la INTERPOL. Negó que haya violado la intimidad de Correa y, más bien, lo acusó de haberlo insultado y golpeado. También responsabilizó al exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, de haber viralizado un video y una fotografía alterada, sobre lo sucedido.

Al inicio del noticiero, Cueva relató algunos detalles de la situación. “Rafael Correa envía una fotografía, desde Bélgica, al exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo y los troll center se encargan de difundirla en Loja y parte del Ecuador. El tema partió de dos personajes, el uno con orden de captura a nivel internacional, el otro que fue revocado; y un tercero que también intervino en el tema de Ecotel: Jorge Glas, preso, sentenciado. De estos tres funestos personajes, en este caso, intervinieron dos.

Cueva negó que haya violado la intimidad del Exmandatario, sin embargo, aseguró que hubo enfrentamientos verbales. “Nada de eso ocurrió, lo que sí hubo fue una cuestión de un enfrentamiento verbal. Nosotros fuimos a hacer un reportaje porque, se suponía, que el 10 (de julio) se iba a dar un operativo de captura de Correa por parte de INTERPOL, el 9 recibió la INTERPOL. Esperamos el 8, el 9, 10 y 11, pero no se dio”.

“No se dio por consideraciones que explican, quienes conocen de estos temas, que cuando un operativo se iba a dar o cuando reciben el pedido de orden de captura, es inmediato cuando se trata de un personaje que no es Presidente o Expresidente. En este caso se ha sometido a análisis”, detalló.

Según expuso, el Exmandatario lo insultó. “El momento en el que me observa que estoy realizando tomas y mi trabajo periodístico, me insulta y él, tuvo su respuesta”.

A continuación, el comunicador presentó un extracto de lo que le respondió a Rafael Correa, mientras él se encontraba con su hija: “Respeta, al menos, que andas con tu hija, no insultes. Yo estoy haciendo mi trabajo, insolente”. A lo que la hija de Correa le responde: “Fílmale tú también, ya le voy a filmar a usted, está loco”. Cueva reacciona y dice: “Sí, fílmeme mijita”.

Se observa, posteriormente, al Exprimer Mandatario pedir que llamen a la Policía. “Llamar a la Policía cómo así, él me mandó a cerrar el canal. Llama a la Policía, llama a los guardaespaldas, llama a quien quieras, pero afronta, por qué no eres hombre, no eres el gran valiente y el gran varón. Farsante, cobarde. Sí, llama a tu señora, llama a Ann. Devuelve lo que te llevaste vulgar, sinvergüenza. Reacciona sin guardaespaldas”

De acuerdo a su versión, la fotografía que se viralizó, junto con el video, fue alterada. “Me maquillaron, incluso. En el pómulo me han puesto como que está inflamado que, desde el día miércoles hasta ahora ya se habría hinchado. Todo esto es parte de las mentiras de Correa y Castillo”.

Momentos después de presentar algunas noticias en el espacio “Mundovisión”, de la Cadena Ecotel, Cueva detalló, nuevamente: “Nosotros, el pasado 8, 9, 10 y 11 de este mes salimos desde Rusia, con destino hacia Bruselas. El objetivo era llegar a Lovaina ya que, en el transcurso de esos días, se presumía, y de hecho sucedió así, llegó la orden de detención internacional de la INTERPOL”.

“Entonces, se presumía que eso era inmediato, máximo el 10 a lo mejor se realizaba la orden y se daban los operativos de captura del expresidente Rafael Correa. Aparentemente, la INTERPOL está realizando un análisis, no tienen fecha para ver si lo hacen en 1 día, en 5 o en 10, y esto, hasta que nosotros estuvimos, no ocurrió”, indicó.

Por lo que remarcó que su viaje lo hizo por interés periodístico para cubrir aquella situación, por lo que presentó un reportaje de lo realizado en Bélgica, desde el avión, hasta llegar al conjunto residencial de Rafael Correa.

En dicho material, Cueva relata que el único indicio que tenían para llegar hasta la casa del Exmandatario era una fotografía que se logró en un video de la cadena Euro News, por lo que procedieron a preguntar, “discretamente” entre los pobladores de Lovaina. Sin embargo, asegura que el principal problema fue que la mayoría de las edificaciones del lugar eran similares.

Tras dar con el lugar, asegura que procedió a notificar a la Policía belga con el objetivo de que conozcan la dirección de la casa por si se realizaba el operativo de captura de Correa y para que sepan de su presencia en el sector. Relata, asimismo, cómo es el pueblo de Lovaina La Nueva haciendo alusión además, a que varios ciudadanos no lo habían visto en los últimos días.

Luego de dos días de intentar conseguirlo, menciona Cueva, logró captarlo caminando, junto a su hija, por las calles cercanas a su residencia. “las grabaciones las realizábamos a prudente distancia para no provocar, por la animadversión que tiene Correa a Ecotel”, narra en el reportaje, el periodista.

Culminado el material, Ramiro Cueva recalcó que, en su material, se evidencia claramente lo que estaba realizando. “En ningún momento, ni siquiera que lo note; aunque después de que entrevistamos a vecinos, estoy seguro de que él no sabía que íbamos a ir con un corbatero, entonces no podía identificarse fácilmente”.

Para Cueva, no había ninguna intención de acercamiento al Exmandatario. “Era seguro que iba a molestarse, es decir, ¿para qué?, ¿qué sacábamos en la entrevista, que nos diga qué?, que nos diga que no es verdad, que no cometió ningún delito, lo que siempre ha dicho en los medios, o sea no nos interesaba”.

“Sí nos interesaba saber si es que sigue viviendo en Lovaina, si está oculto en su casa, si no sale, si sale. Decían que se iba a Rusia, a Bielorrusia. Esa parte nos interesaba, pero aún más, hay que tomar en cuenta las fechas: la orden de captura enviada a la INTERPOL llegó el 9, presumiblemente. Ese día, la INTERPOL podría haber decidido la detención”, comentó.

Insistió en que Correa es Expresidente del Ecuador, pero además, es una persona querida en Bélgica. Asimismo, mencionó que “no es necesario” notificar a la Policía sobre su estancia, sin embargo, lo hizo. “Pero también lo hicimos con un propósito y es que sepa la policía belga, exactamente la dirección, en francés pusimos la dirección de Rafael Correa en Lovaina: la calle, número, teléfono y barrio en donde vivía”.

“Si se daba el operativo no tenían que perder el tiempo en buscar la dirección de Correa, pero esto no sucedió. Hicimos, entonces, el reportaje en el sentido en el que lo acabamos de transmitir”, dijo.

Tras su alocución, el periodista transmitió un nuevo material audiovisual de lo que, dijo, fueron los insultos que propinó el Expresidente en su contra y la de Ecotel, cuando estaba en el poder. Por lo que justificó el hecho de no acercarse al Exjefe de Estado para entrevistarlo. “No por eso íbamos a obviar esta oportunidad para el Ecuador y, sobre todo, porque ningún medio del mundo lo iba a cubrir”.

Relató que el encuentro con Correa se dio cuando él sale de su casa. “Las últimas tomas que tenía que realizar era de los vehículos que tiene Correa. De lo que nos contaron los vecinos, son tres lujosos vehículos. Entonces, yo estaba llegando al lugar en donde estaba el parqueo de los autos para hacer la toma”.

“Estaba poniendo el trípode y el Expresidente estaba detrás de mío y me dice: ‘Ah, la prensa corrupta, el soplapitos de Ecotel’. Yo me indigné, en ese momento prendo el celular y me regreso. Cuando me dijo eso, lamentablemente no tengo grabado eso, pero este señor es un vulgar; sabemos qué significan estos términos, en los guasmos, en los sectores de baja calaña de Guayaquil. Me molestó porque me dijo prensa corrupta casi en la cara, entonces esto molesta”, relató.

Y continuó: “yo me regresé molesto y le contesté y el tema derivó en una situación posterior lamentable. Cuando él está sin sus guardaespaldas, es una persona, cuando está rodeado de policías, militares o de su seguridad es otra persona. No es seguridad otorgada por el Estado, es privada, de lo que pudimos colegir”, manifestó. Sin embargo, es confirmado que la seguridad del Exmandatario fue otorgada por el Gobierno belga.

Posteriormente, Cueva explica el video en el que se lo observa corriendo y en el que, detrás de él, también sale corriendo un individuo. “El tipo es el guardaespaldas más bajo de los que se llevó Correa. Jamás fueron los vecinos, en el video podemos ver a las personas que circulan”.

“Correa era una mansa paloma, una dama mientras no tenía guardaespaldas. El momento en el que llegaron, claro eran 3 o 4 y o, lo que hice fue retroceder, darme la vuela e intentar llegar al auto. Yo llegaba al auto, ponía seguros y el asunto me protegía bien. Vi a Correa y lo llevaba con una cuadra, a lo mejor 100 metros adelante, pero el tipo es atlético, tiene un físico extraordinario, Él encabezó la persecución, si a los guardaespaldas los dejó atrás. Cuando yo regresé a ver ya lo tenía a 10 metros”, narró.

Según Cueva, viéndolo cerca trató de protegerse mientras veía cómo Correa “se transformaba”. “En ese momento me ataca. Correa me habrá dado unos 8 o 9 golpes, atarantado, ninguno en el rostro, pero sí me aruñó. Nos llevaron a los dos, no detenidos, nos llevaron a rendir una declaración sobre el incidente”.

El periodista aseguró que el Expresidente lo acusó de amenaza terrorista, por lo que tiene que volver a presentarse, según dijo, con Correa; el 9 de agosto, en una audiencia en Bruselas, Bélgica. “Yo iré a dar la cara, pero él también tendrá que hacerlo si es que aún no está preso”.

Negó también que haya existido alguna intervención diplomática en el caso. “Yo terminé de dar la versión alrededor de las 04h00 de la mañana, fui al hotel; pensé que me iba a buscar, por ejemplo, la cónsul; pasó 1, 2 días, y no tuve ningún auspicio diplomático”. (JPM)

Fuente: Mundovisión (Cadena Ecotel)