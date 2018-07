EL TIEMPO (Cuenca) 1.428 jóvenes se quedan sin cupo para la U. de Cuenca

Solo 933 lograron ingresar al primer ciclo; el resto tendrá que ver otras opciones

Desde el 2 de mayo hasta el 29 de junio, 2.361 postulantes asistieron al curso de nivelación que les permite obtener una plaza en una de las 47 carreras de la institución. Ayer se publicaron las listas con los admitidos y solo 933 lograron ingresar al primer ciclo; el resto tendrá que ver otras opciones.

Nerviosos y expectantes estaban muchos de los postulantes a un cupo en la Universidad de Cuenca, pues ayer se publicaron las listas de admitidos a las 47 carreras ofertadas.

Ismael Juela esperaba el listado de la carrera de Cine y Audiovisuales, cuenta que fueron 35 compañeros en el curso de nivelación, pero solo había ocho cupos. Él postula por segunda vez, el año pasado lo hizo para Derecho, pero el puntaje no le alcanzó para ingresar a la carrera; ahora también tendrá que esperar al próximo año, su nombre no apareció en el listado publicado.

Como él, varios jóvenes revisaban las hojas pegadas en las carteleras de cada facultad. Viviana Loja no podía contener la emoción: obtuvo un cupo en la carrera de Físico Matemático; cuenta que el año pasado su primera opción fue Medicina, pero le fue imposible acceder.

La Universidad de Cuenca recibió a 2.361 jóvenes en el proceso de nivelación que inició el 2 de mayo y culminó el 29 de junio; de ese número, solo 933 lograron entrar.

Cada año, cuando se rinde el examen Ser Bachiller, existe un número de postulantes que corresponde a años anteriores que, por algún motivo, no rindió el examen o no logró el puntaje necesario para ingresar a las carreras de su preferencia y que esperan no quedarse sin estudiar.

En el 2017, 9.373 postulantes eran bachilleres graduados en años pasados; este año, la cifra bajó a 5.415 personas, que rindieron el examen Ser Bachiller en Azuay. Este número corresponde a jóvenes no escolarizados.

Existe una alta solicitud de cupos, según indica el rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas. Nombra como ejemplo la carrera de Medicina, que tiene una demanda del 400 por ciento.

Explica que la universidad trabaja para permitir el ingreso a la mayor cantidad de aspirantes, “tenemos que hacer más esfuerzos para aumentar la oferta de cupos”; sin embargo, cada año es insuficiente.

Una de las estrategias en las que trabaja la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt) es “en el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica”, pues en la Ley de Educación Superior ya consta como formación de tercer nivel, que permite acceder a maestrías. (I)

DATOS

>La Universidad de Cuenca iniciará clases a finales de septiembre, luego de que la Senescyt emita el listado con el resto de postulantes.

>Nivelación. En agosto se dará un nuevo proceso de nivelación para quienes dieron el examen Ser Bachiller en junio.

>Admisión. Las listas de jóvenes admitidos están publicadas en cada una de las facultades de la universidad.

>Matriculas. A través de los canales oficiales de la Universidad de Cuenca, se comunicará sobre el proceso de matriculación.



CIFRA

933

postulantes fueron admitidos ayer en la Universidad de Cuenca.



Tania Párraga

[email protected]