Glencore importará a Ecuador 1’680.000 barriles de Cutter Stock

Volumen ofertado arribará al país en ocho cargamentos de 210.000 barriles cada uno Glencore LTD. fue la empresa a la que Petroecuador adjudicó la importación de un total de 1’680.000 barriles de Cutter Stock., que será utilizado para mezclas en la elaboración de Fuel Oil. Dicha compañía ofertó un diferencial de US$ –0,08 centavos de dólar por barril, valor que será descontado del marcador de precio No. 2 USGCW (UNITED STATES GULF COAST WATERBORNE).